الاحتلال يُهجر 7 عائلات من عرب الرشايدة ببيت لحم قسرًا

2025-08-12 07:04:25
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن 7 عائلات من عرب الرشايدة، تعرضت للتهجير القسري قبل أسبوع من منطقة شعب تيما جنوب شرقي بيت لحم.

وأضافت المنظمة، اليوم الثلاثاء، أن العائلات لجأت إلى منطقة أم الحسن التي تبعد حوالي 5 كيلومترات شرق عرب الرشايدة.

وأفاد المشرف العام للمنظمة حسن مليحات بأن المستوطنين اقتحموا ظهر اليوم، منطقة أم الحسن، وهددوا العائلات بإخلاء مساكنهم أثناء قيامهم ببناء بركسات سكنية مؤقتة.

وأوضح مليحات أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة استيطانية ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وفرض السيطرة على أراضيهم.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تتكرر بشكل مستمر وسط غياب الحماية القانونية من الجهات الرسمية، ما يزيد من معاناة العائلات المهددة بالتهجير،

واعتبر مليحات أن هذه الانتهاكات الخطيرة تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية في أرضهم، والمسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي والجهات الحقوقية لوقف هذه السياسات الاستيطانية فورًا.

