الاحتلال يُهجر 7 عائلات من عرب الرشايدة ببيت لحم قسرًا

الاحتلال يُهجر 7 عائلات من عرب الرشايدة ببيت لحم قسرًا
وأضافت المنظمة، اليوم الثلاثاء، أن العائلات لجأت إلى منطقة أم الحسن التي تبعد حوالي 5 كيلومترات شرق عرب الرشايدة.
وأفاد المشرف العام للمنظمة حسن مليحات بأن المستوطنين اقتحموا ظهر اليوم، منطقة أم الحسن، وهددوا العائلات بإخلاء مساكنهم أثناء قيامهم ببناء بركسات سكنية مؤقتة.
وأوضح مليحات أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة استيطانية ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وفرض السيطرة على أراضيهم.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تتكرر بشكل مستمر وسط غياب الحماية القانونية من الجهات الرسمية، ما يزيد من معاناة العائلات المهددة بالتهجير،
واعتبر مليحات أن هذه الانتهاكات الخطيرة تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية في أرضهم، والمسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي والجهات الحقوقية لوقف هذه السياسات الاستيطانية فورًا.
