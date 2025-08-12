  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
استشهاد عنصر بالدفاع المدني الفلسطيني في المواصي

2025-08-12 07:04:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى الدفاع المدني في غزة أحد عناصره الذي استشهد مع والديه في قصف إسرائيلي لخيمتهم بمنطقة المواصي.
وأكد ارتفاع عدد شهدائه في محافظات القطاع إلى 137 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

