استشهاد عنصر بالدفاع المدني الفلسطيني في المواصي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى الدفاع المدني في غزة أحد عناصره الذي استشهد مع والديه في قصف إسرائيلي لخيمتهم بمنطقة المواصي.
وأكد ارتفاع عدد شهدائه في محافظات القطاع إلى 137 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
