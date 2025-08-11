الأردن يدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة

403
الأردن يدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 11 - 8 (كونا) -- أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الاثنين بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للصحفيين الذين يقومون بتغطية الحرب العدوانية على قطاع غزة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي رفض الأردن وإدانته لاستهداف الصحفيين باعتباره جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها.
وشدد على أن هذه الجرائم بحق الإعلاميين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري وتوفير الحماية الدولية للكوادر الصحفية والطبية والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة.
كما دعا الى تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها. (النهاية)
