الأردن يدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة

2025-08-11 11:14:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 11 - 8 (كونا) -- أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الاثنين بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للصحفيين الذين يقومون بتغطية الحرب العدوانية على قطاع غزة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي رفض الأردن وإدانته لاستهداف الصحفيين باعتباره جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها.
وشدد على أن هذه الجرائم بحق الإعلاميين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري وتوفير الحماية الدولية للكوادر الصحفية والطبية والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة.
كما دعا الى تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها. (النهاية)

