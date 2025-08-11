البحرين الوطنية القابضة تعلن النتائج المالية النصف السنوية

البحرين الوطنية القابضة تعلن النتائج المالية النصف السنوية
أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة رمز التداول ( BNH ) نتائجها المالية للربع الثاني والنصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.
في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، حققت المجموعة أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بلغت 29.82 مليون دينار بحريني، مقارنة بصافي ربح 1.05 مليون دينار بحريني للربع الثاني من العام السابق، بارتفاع قدره 2732 % . كما ارتفع العائد على السهم خلال الربع الثاني الى 252 فلساً مقارنة بـ 9 فلوس في الربع الثاني من العام السابق. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين للربع الثاني 29.05 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ0.94 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع قدره 2984 % .
أما على صعيد النتائج المالية النصف سنوية فقد حققت المجموعة أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بلغت 30.14 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ2.64 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام السابق، بارتفاع قدره 1041 % وتعود الزيادة في صافي الربح للنصف الأول بشكل أساسي إلى نجاح المجموعة في التخارج من استثماراتها في شركتين تابعتين اعتبارا من 16 أبريل 2025، ما أدى إلى تحقيق مكاسب غير متكررة قدرها 29.82 مليون دينار بحريني.
كما ارتفع العائد على السهم إلى 255 فلساً مقارنة بـ22 فلساً في النصف الأول من عام 2024. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين في النصف الأول إلى 28.36 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ4.53 ملايين دينار بحريني خلال النصف الأول من العام السابق، بارتفاع قدره 527 % .
حققت المجموعة نمواً في عائد الاستثماري للمجموعة الناتج عن العمليات المستمرة، بما في ذلك أرباح الشركات الزميلة، بنسبة 67 % ليصل إلى 1.11 مليون دينار بحريني.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في نهاية النصف الأول من عام 2025 بنسبة 33 % ليصل إلى 96.13 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 72.12 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2024. وانخفض إجمالي الموجودات بنسبة 13 % ليصل إلى 96.84 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 111.92 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2024.
وأقر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ( BNH ) توزيع أرباح نقدية مرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 بمبلغ قدره 5.9 ملايين دينار بحريني، وهو ما يمثل 50 % من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 50 فلسًا للسهم.
وعلّق السيد عبدالحسين خليل ديواني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً:
«شكّلت عملية إتمام صفقة التخارج من الشركتين التابعتين الحدث الأبرز لهذا الربع. وتتقدّم رحلتنا الاستراتيجية بخطى ثابتة، فيما تواصل مجموعة BNH السير نحو رؤيتها كمنصة استثمار قابضة للمساهمين. ونبقى ملتزمين بتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، مع الاستمرار في خدمة ودعم مجتمعنا.
كما يسرني الاعلان عن توزيع أرباح مرحلية على المساهمين لما يتناسب مع الأداء الاستثنائي للأرباح الغير متكررة للمجموعة وتأكيداً على مبدأ تنمية عوائد المساهمين مع الشركة يداً بيد.
ولمواكبة المسيرة، «يسعدني أن أعلن وأبارك الإطلاق الرسمي للهوية والعلامة التجارية الجديدة لمجموعتنا اعتباراً من اليوم».
وعلق السيد رائد عبدالله فخري، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً:
«مثّلت صفقة التخارج من الشركتين التابعتين سابقاً لمجموعة BNH محطة تحول محورية، أعادت التأكيد على مكانة المجموعة كشركة استثمارية قابضة. نحتفظ بنظرة مستقبلية ايجابية حول BNH وبالفرص الواعدة التي تنتظرها.
وأود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على توجيهاتهم المتواصلة لدعم الاستراتيجية. كما تعزز هذه الصفقة من قدرة الشركة على تنفيذ مبادرات مماثلة تهدف إلى خلق قيمة طويلة الأجل في المستقبل. وينصب تركيزنا الآن على بناء محفظة استثمارية متنوعة تُسهم في تعزيز قيمة المجموعة ومواصلة تحقيق العوائد لجميع المساهمين.
كما نفخر اليوم بالكشف عن الهوية والعلامة التجارية الجديدة للمجموعة، والتي تمثل مزيجًا متناغمًا من إرثنا العريق ورؤيتنا المستقبلية».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
