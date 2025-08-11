البحرين الوطنية القابضة تعلن النتائج المالية النصف السنوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬القابضة‭ ‬رمز‭ ‬التداول‭ (‬ BNH ‭) ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬والنصف‭ ‬السنوية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭.‬

في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬حققت‭ ‬المجموعة‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬عائدة‭ ‬للمساهمين‭ ‬بلغت‭ ‬29‭.‬82‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬بصافي‭ ‬ربح‭ ‬1.05‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬2732 ‭%‬ ‭. ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬السهم‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬252‭ ‬فلساً‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬9‭ ‬فلوس‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬للمساهمين‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬29‭.‬05‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ0‭.‬94‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬2984 ‭%‬ ‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬النصف‭ ‬سنوية‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬المجموعة‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬عائدة‭ ‬للمساهمين‭ ‬بلغت‭ ‬30‭.‬14‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ2‭.‬64‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬1041 ‭%‬ ‭ ‬وتعود‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬للنصف‭ ‬الأول‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬التخارج‭ ‬من‭ ‬استثماراتها‭ ‬في‭ ‬شركتين‭ ‬تابعتين‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬أبريل‭ ‬2025،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬غير‭ ‬متكررة‭ ‬قدرها‭ ‬29‭.‬82‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

كما‭ ‬ارتفع‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬السهم‭ ‬إلى‭ ‬255‭ ‬فلساً‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ22‭ ‬فلساً‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬للمساهمين‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬28‭.‬36‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ4‭.‬53‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬527 ‭%‬ ‭.‬

حققت‭ ‬المجموعة‭ ‬نمواً‭ ‬في‭ ‬عائد‭ ‬الاستثماري‭ ‬للمجموعة‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬المستمرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬الزميلة،‭ ‬بنسبة‭ ‬67 ‭%‬ ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬11‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬بنسبة‭ ‬33 ‭%‬ ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬96‭.‬13‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬72‭.‬12‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وانخفض‭ ‬إجمالي‭ ‬الموجودات‭ ‬بنسبة‭ ‬13 ‭%‬ ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬96‭.‬84‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬111‭.‬92‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وأقر‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬القابضة‭ (‬ BNH ‭) ‬توزيع‭ ‬أرباح‭ ‬نقدية‭ ‬مرحلية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬5‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الاسمية‭ ‬للسهم،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬50‭ ‬فلسًا‭ ‬للسهم‭.‬

وعلّق‭ ‬السيد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خليل‭ ‬ديواني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬قائلاً‭: ‬

‮«‬شكّلت‭ ‬عملية‭ ‬إتمام‭ ‬صفقة‭ ‬التخارج‭ ‬من‭ ‬الشركتين‭ ‬التابعتين‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬لهذا‭ ‬الربع‭. ‬وتتقدّم‭ ‬رحلتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة،‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬مجموعة‭ ‬ BNH ‭ ‬السير‭ ‬نحو‭ ‬رؤيتها‭ ‬كمنصة‭ ‬استثمار‭ ‬قابضة‭ ‬للمساهمين‭. ‬ونبقى‭ ‬ملتزمين‭ ‬بتحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬لمساهمينا،‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬ودعم‭ ‬مجتمعنا‭.‬

كما‭ ‬يسرني‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬توزيع‭ ‬أرباح‭ ‬مرحلية‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭ ‬لما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الأداء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬للأرباح‭ ‬الغير‭ ‬متكررة‭ ‬للمجموعة‭ ‬وتأكيداً‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬تنمية‭ ‬عوائد‭ ‬المساهمين‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬يداً‭ ‬بيد‭.‬

ولمواكبة‭ ‬المسيرة،‭ ‬‮«‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬وأبارك‭ ‬الإطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬للهوية‭ ‬والعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬لمجموعتنا‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وعلق‭ ‬السيد‭ ‬رائد‭ ‬عبدالله‭ ‬فخري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬قائلاً‭: ‬

‮«‬مثّلت‭ ‬صفقة‭ ‬التخارج‭ ‬من‭ ‬الشركتين‭ ‬التابعتين‭ ‬سابقاً‭ ‬لمجموعة‭ ‬ BNH ‭ ‬محطة‭ ‬تحول‭ ‬محورية،‭ ‬أعادت‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬المجموعة‭ ‬كشركة‭ ‬استثمارية‭ ‬قابضة‭. ‬نحتفظ‭ ‬بنظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬ايجابية‭ ‬حول‭ ‬ BNH ‭ ‬وبالفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تنتظرها‭.‬

وأود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬توجيهاتهم‭ ‬المتواصلة‭ ‬لدعم‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬كما‭ ‬تعزز‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬مماثلة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬وينصب‭ ‬تركيزنا‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬محفظة‭ ‬استثمارية‭ ‬متنوعة‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيمة‭ ‬المجموعة‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬العوائد‭ ‬لجميع‭ ‬المساهمين‭.‬

كما‭ ‬نفخر‭ ‬اليوم‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬والعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬للمجموعة،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬مزيجًا‭ ‬متناغمًا‭ ‬من‭ ‬إرثنا‭ ‬العريق‭ ‬ورؤيتنا‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬