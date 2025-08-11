تُعلن جمعية القلب الخليجية السابع عشر عن الراعي الرئيسي، اعتماد الالتزام، والمتحدثين البارزين

المتحدّثون في مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشر

DOHA, DOHA, QATAR, August 11, 2025 /EINPresswire / -- مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشرالدوحة، قطر – يُعقد مؤتمر جمعية القلب الخليجية في نسخته السابعة عشرة في الدوحة بدولة قطر، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2025، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. ويُعدّ المؤتمر من أبرز الفعّاليات العلمية المتخصّصة في مجال أمراض القلب، حيث يجمع نخبة من كبار أطباء القلب، المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.يستهلّ المؤتمر أعماله بورش عمل متخصّصة تشمل التصوير بالموجات فوق الصوتية (POCUS/ECHO)، القسطرة، الأكسجة الغشائية خارج الجسم، والهيموديناميكا، إلى جانب ورشة لأمراض قلب الأطفال تتناول أبرز القضايا في هذا المجال. وتستمر فعاليات المؤتمر في اليومين الثاني والثالث بجلسات علمية يقودها خبراء، تستعرض أحدث الأبحاث والعلاجات وأفضل الممارسات في صحة القلب.وسيحظى الحضور بفرص سانحة للتواصل وتوسيع آفاق المعرفة عبر باقة من المناقشات وتبادل الأفكار المثمرة، بما يسهم في إحراز تقدّم مستمر في مجال صحة القلب والأوعية الدموية في المنطقة وخارجها.الراعي الرئيسي لمؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشريسرّ جمعية القلب الخليجية أن تعلن عن اختيار "شركة خالد العلمية" لتكون الراعي الرئيسي لمؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشر، حيث تُعدّ الشركة واحدة من أبرز مزودي أجهزة المختبرات والتشخيص الطبي المتقدمة في منطقة الخليج. إضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة خبرة تزيد عن 30 عامًا في دعم الابتكارات وتُجسّد هذه الشراكة التزامًا وثيقًا بين الطرفين بدفع عجلة التقدّم في مجال رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية.إعلان حصول مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشر على اعتماد "متوافق"يسر جمعية القلب الخليجية الإعلان عن حصول مؤتمرها السابع عشر على اعتماد "متوافق (Compliant)" بعد تقييم شامل، مما يعكس التزام الجمعية بأعلى معايير النزاهة الأخلاقية والتعليم الطبي المستمر، ويعزز تقدم رعاية القلب والأوعية الدموية بالتعلم القائم على الأدلة.كما تعرب الجمعية عن جزيل شكرها لشركة ميكوميد (MECOMED) إزاء دعمهم وتوجيههم طول عملية الحصول على الاعتماد.المتحدّثون في مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشرنفخر بتقديم نخبة متميزة من المتحدثين من الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية ودول أخرى، الذين يشاركون أحدث الأبحاث والتطورات في أمراض القلب والأوعية الدموية. وسيحظى حضور النسخة السابعة عشرة للمؤتمر بتجربة علمية رائدة من خلال رؤى تعليمية متقدمة، نقاشات ثرية، وفرص قيّمة للتواصل وتبادل الخبرات مع المتخصصين.نورد فيما يلي بعضًا من المتحدثين البارزين الذين سينضمون إلينا في نسخة المؤتمر لهذا العام:سعادة الدكتور حجر أحمد البنعلي (قطر) – رئيس المؤتمر، استشاري أول قلب ومدير التعليم الطبي في مستشفى القلب، شغل مناصب مرموقة منها المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، رئيس قسم القلب، وكيل ووزير الصحة، ورئيس سابق لجمعية القلب الخليجية. سيلقي الكلمة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر.الأستاذ الدكتور محمد زبيد (الكويت)، رئيس هيئة تدريس أمراض القلب بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية ورئيس جمعية القلب الخليجية، نشر أكثر من 125 بحثًا علميًا، ويُعد شخصية قيادية في سجلات أمراض القلب بالخليج. يشارك في الجلسة المشتركة بين جمعية القلب الخليجية والجمعية الأوروبية لمناقشة نتائج حالات احتشاء عضلة القلب الحاد في الخليج.الدكتور نضال أسعد (قطر)، استشاري أول أمراض القلب والرئيس التنفيذي والطبي ورئيس قسم الفيزيولوجيا الكهربية في مستشفى القلب، وأستاذ مشارك في كلية وايل كورنيل، له إسهامات بارزة في بحوث أمراض القلب بالخليج ونشر أكثر من 100 بحث علمي.الدكتور هاني نجم (أمريكا/السعودية)، رئيس جراحة قلب الأطفال في كليفلاند كلينك، والفائز بجائزة "نوابغ العرب" في الطب لعام 2024، يشارك في المؤتمر بجلسة حول "أمراض القلب الإقفارية" يستعرض فيها الأساليب الجراحية لعلاج AAOCA.البروفيسور أوي زيمر (ألمانيا)، خبير في أمراض القلب التداخلية بمركز فرايبورغ، وأحد أبرز المتخصصين في صدمة ما بعد الاحتشاء، يشارك في جلسة مشتركة بين جمعية القلب الخليجية والأوروبية، ليتناول موضوع "الصدمة القلبية بعد الاحتشاء: ما نعرفه وما نجهله".البروفيسور كارلو دي ماريو (إيطاليا)، رئيس قسم أمراض القلب بجامعة فلورنسا وأحد أبرز الخبراء في التدخلات التاجية المعقّدة، يشارك في جلسة "أمراض القلب الإقفارية" بموضوع بعنوان "نظرة متجددة على التفرّعات الشريانية: أحدث ما جاء في مؤتمر نادي التفرّعات 2025".الدكتورة مريم القصير (السعودية)، استشاري أمراض القلب بمستشفى الملك فهد بالدمام، متخصصة في قصور القلب وطب الأورام القلبية، تشارك في جلسة "قصور القلب" بمناقشة موضوع "أورام القلب: الإدارة المنهجية لاختلال وظائف القلب المرتبط بعلاجات السرطان".موقع المؤتمرالآن، صار الموقع الرسمي للمؤتمر متاحًا عبر الرابط ، والذي يمكنكم زيارته للحصول على التفاصيل المتعلقة بالفعّالية، وللتسجيل وللمزيد. ندعوكم إلى الانضمام للمؤتمر لتكونوا في هذا الحدث العلمي المميز.عن جمعية القلب الخليجيةجمعية القلب الخليجية منظمة مهنية رائدة غير ربحية تهدف لتعزيز رعاية القلب المتقدمة في المنطقة، وتنسّق مع مؤسسات محلية ودولية لعقد اجتماعات علمية وورش عمل ومؤتمرات تعزز التعليم وتبادل المعرفة.منذ تأسيسها في عام 2002، ساهمت الجمعية بدور محوريّ في تقدم رعاية القلب والبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يُعتبر إنجازًا كبيرًا لأعضائها.الموقع الإلكتروني:عن مؤسسة حمد الطبيةتعتبر مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسيّ للرعاية الصحية الثانوية والثالثية في قطر، وإحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. لأكثر من أربعة عقود، تكرّس مؤسسة حمد الطبية جهودها لتقديم الرعاية الأكثر أمانًا وفعالية لجميع مرضاها.تدير مؤسسة حمد الطبية خمسة عشر مستشفى متخصصًا بالإضافة إلى جهاز الإسعاف الوطني، وخدمات الصحة النفسية، والرعاية المنزلية، والرعاية طويلة الأمد.إن التحول الذي شهدته مؤسسة حمد الطبية على مدى العقد الماضي لا يضاهى في جميع أنحاء العالم. فمنذ عام 2016، افتتحت المؤسسة ثمانية مستشفيات جديدة ومجموعة من المرافق المتخصصة الجديدة، مما عزز شبكة مستشفيات القطاع العام في قطر.حصلت ثلاثة عشر مستشفى من مؤسسة حمد الطبية على اعتماد مركز طبي أكاديمي من اللجنة المشتركة الدولية، مؤكدة جودة الخدمات، فيما نالت خدمات الإسعاف والرعاية المنزلية وعلاج السكتة الدماغية والرعاية التلطيفية اعتماد اللجنة المرموق.تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتقديم خدمات رعاية صحية تضاهي أفضل المستويات العالمية، وتتجاوز العديد من خدماتنا المعايير الدولية لجودة الرعاية، بما في ذلك علاج السكتة الدماغية، وأمراض القلب، والإصابات، والسرطان.في 2023، صُنفت أربعة مستشفيات من مؤسسة حمد الطبية ضمن أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا عالميًا، وحقق اثنان منها تصنيفًا ضمن أفضل 100، مما يعكس التزامنا بجودة الرعاية والبحث والتعليم لتحقيق أفضل النتائج للمرضى.تقود مؤسسة حمد الطبية تطوير أول نظام صحي أكاديمي في المنطقة يجمع بين البحث والتعليم العالي والرعاية الممتازة، ملتزمة ببناء إرث من الخبرة في الرعاية الصحية بقطر.كانت مؤسسة حمد الطبية أول نظام مستشفيات في الشرق الأوسط يحصل على الاعتماد المؤسسي من مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي الدولي (ACGME-I)، مما يعكس التميز في تدريب الخريجين الطبيين عبر برامج الإقامة والزمالة.الموقع الالكتروني:

