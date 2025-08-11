كالاس: لو كان الحل العسكري ممكناً بغزة لانتهت الحرب

خبرني - أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين أن الحرب في غزة تزداد خطورة يوماً بعد آخر، مشددة على أن الحرب ليست الحل.

وأضافت كالاس في بيان على منصة "إكس": "لو كان الحل العسكري ممكناً، لكانت الحرب انتهت بالفعل".

فيما أردفت أن أولويات الاتحاد الأوروبي لا تزال تقديم الدعم الإنساني، عبر أشكال منها تمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح باقي الرهائن.

"على أعتاب مرحلة جديدة"

من جانب آخر، أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تقييماً لجاهزية الجيش، قائلاً إنه "وفقاً لقرار مجلس الوزراء، نحن على أعتاب مرحلة جديدة في القتال في غزة".

وتابع زامير: "سنقوم بتطوير الطريقة الأفضل بما يتوافق مع الأهداف المحددة، مع الحفاظ على الاحترافية والمبادئ التي نعمل بها. وسنفعل ذلك حسب جاهزية القوات والوسائل القتالية، مع وضع الرهائن في الاعتبار".

كما ختم قائلاً إن "البدائل المعروضة على مجلس الوزراء تهدف جميعها إلى هزيمة حماس، مع فهم تداعيات ذلك على جميع الجوانب. سيعرف الجيش الإسرائيلي كيف يسيطر على مدينة غزة، تماماً كما عرف كيف يسيطر على خان يونس ورفح".