“إثراء” يختتم أنشطة ملتقى“أقرأ” الإثرائي لفئة الكبار

“إثراء” يختتم أنشطة ملتقى“أقرأ” الإثرائي لفئة الكبار
وجاء الملتقى -على مدى 14 يومًا كانت حافلة بالحوارات والجلسات التفاعلية- ضمن مراحل مسابقة أقرأ بدورتها العاشرة، حيث يتأهل ستة مشاركين للحفل الختامي للمنافسة على لقب“قارئ العام للعالم العربي”، الذي سيقام 5 إلى 6 ديسمبر المقبل.
وتخللت فعاليات وجلسات الملتقى رحلة استكشافية لمكتبة“إثراء” جمعت بين الاستكشاف والتأمل في أثر التعلم المستمر للعقول، وفتح نوافذ التعمق على كنوز الكتب والموارد الرقمية، ونظام تصنيف المكتبة وتصفح الأرشيفات، وكيفية الوصول إلى المجموعات متعددة اللغات، والتقاطع بين الأدب والتكنولوجيا، وكيفية التعرف على النصوص المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، مع إقامة ورشة عملٍ حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الكتابة والترجمة، إلى جانب أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتعرف المشاركون على عالم نشر الكتب، ورحلة المخطوطة، من التقديم إلى الطباعة النهائية، وآليات اتخاذ القرار التي يتبعها الناشرون عند اختيار الكتب التي يستثمرون فيها، وأن الكتابة فن، بينما النشر صناعة، مع تعزيز التطور الإبداعي لهم من خلال سلسلة من تمارين الكتابة الجذابة، فيما أقيمت ورشة ركزت فيها على فن قراءة النصوص من خلال مجموعة متنوعة من تمارين القراءة، وأخرى حول فن المناظرات، مع جوانب أنشطة وجلسات عملية.__واسالوسوم#إثراء #مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي
