“إثراء” يختتم أنشطة ملتقى“أقرأ” الإثرائي لفئة الكبار

MENAFN - Asdaf News) اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، أنشطة ملتقى“أقرأ” الإثرائي لفئة الكبار، بمشاركة 30 طالبًا من 14 دولة عربية وهي: السعودية، والبحرين، والجزائر، والسودان، والمغرب، واليمن، وتونس، وجيبوتي، وسوريا، وعُمان، وفلسطين، ولبنان، وليبيا وموريتانيا، إضافة إلى مشاركة نخبة من الكتاب والمؤلفين.

وجاء الملتقى -على مدى 14 يومًا كانت حافلة بالحوارات والجلسات التفاعلية- ضمن مراحل مسابقة أقرأ بدورتها العاشرة، حيث يتأهل ستة مشاركين للحفل الختامي للمنافسة على لقب“قارئ العام للعالم العربي”، الذي سيقام 5 إلى 6 ديسمبر المقبل.

وتخللت فعاليات وجلسات الملتقى رحلة استكشافية لمكتبة“إثراء” جمعت بين الاستكشاف والتأمل في أثر التعلم المستمر للعقول، وفتح نوافذ التعمق على كنوز الكتب والموارد الرقمية، ونظام تصنيف المكتبة وتصفح الأرشيفات، وكيفية الوصول إلى المجموعات متعددة اللغات، والتقاطع بين الأدب والتكنولوجيا، وكيفية التعرف على النصوص المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، مع إقامة ورشة عملٍ حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الكتابة والترجمة، إلى جانب أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعرف المشاركون على عالم نشر الكتب، ورحلة المخطوطة، من التقديم إلى الطباعة النهائية، وآليات اتخاذ القرار التي يتبعها الناشرون عند اختيار الكتب التي يستثمرون فيها، وأن الكتابة فن، بينما النشر صناعة، مع تعزيز التطور الإبداعي لهم من خلال سلسلة من تمارين الكتابة الجذابة، فيما أقيمت ورشة ركزت فيها على فن قراءة النصوص من خلال مجموعة متنوعة من تمارين القراءة، وأخرى حول فن المناظرات، مع جوانب أنشطة وجلسات عملية.__واس

الوسوم#إثراء #مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي