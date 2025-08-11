  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الدوريات الخارجية تحذر من الغبار .. وتعليمات هامة للسائقين في هذه الأجواء

2025-08-11 03:17:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إدارة الدوريات الخارجية إن منطقة الرويشد – طريق طريبيل تشهد غبارًا كثيفًا وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، في حين شهدت بعض مناطق محافظة معان والأزرق الجنوبي هطولًا أمطارًا غزيرة نتيجة تشكل الغيوم الركامية جراء الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.
وفي إطار الحفاظ على السلامة العامة، نفذت طواقم إدارة الدوريات الخارجية وإدارة السير اليوم الأحد، مبادرة ميدانية لتوزيع كمامات ومياه شرب باردة على سائقي وركاب المركبات العمومية ومستخدمي الطرق الخارجية.
وشملت المبادرة محطات العمري وتل حسان والأزرق والحرانة، إضافة إلى مواقع أخرى تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث جرى تقديم الإرشادات اللازمة للسائقين لضمان قيادة آمنة في ظل هذه الظروف، مع التأكيد على جاهزية الطواقم لتقديم المساعدة لسالكي الطرق على مدار الساعة.
ودعت الإدارة السائقين إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية في الأجواء المغبرة، ومنها التأكد من حالة الطريق قبل الانطلاق، وإغلاق النوافذ وفتحة سحب الهواء الخارجي، وتشغيل أضواء الضباب، وترك مسافة أمان كافية، وخفض السرعة، والتوقف في مكان آمن عند انعدام الرؤية.
وشددت على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، وارتداء الكمامات خاصة لمرضى الجهاز التنفسي، والحذر من تشكل السيول المفاجئة في المناطق الجنوبية والشرقية، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وتجنب السباحة في البرك الزراعية، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال أو المعقمات داخل المركبات، إضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وحماية الثروة الحيوانية والزراعية من آثار موجات الحر.


