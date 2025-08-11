403
القسام تعلن عن قنص جنديين صهيونيين شرق حي التفاح
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمكن مجاهدو كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من قنص جنديين إسرائيليين باستخدام بندقية "الغول" القسامية شرق حي التفاح في مدينة غزة.
وأسفر القنص عن سقوط الجنديين بين قتيل وجريح .
