  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
القسام تعلن عن قنص جنديين صهيونيين شرق حي التفاح

القسام تعلن عن قنص جنديين صهيونيين شرق حي التفاح

2025-08-11 03:17:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمكن مجاهدو كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من قنص جنديين إسرائيليين باستخدام بندقية "الغول" القسامية شرق حي التفاح في مدينة غزة.
وأسفر القنص عن سقوط الجنديين بين قتيل وجريح .


MENAFN11082025000208011052ID1109913897

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث