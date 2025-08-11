الكهرباء الوطنية: الحمل الكهربائي في الأردن يصل إلى 4700 ميغاوات الاثنين

403
الكهرباء الوطنية: الحمل الكهربائي في الأردن يصل إلى 4700 ميغاوات الاثنين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن الحمل الكهربائي الأقصى في المملكة بلغ مساء اليوم الساعة الثامنة مساءً تقريباً ، حوالي 4700 ميغاوات، وسط ارتفاع في درجات الحرارة والتي بلغت 37 درجة مئوية.
ويأتي هذا الحمل الكهربائي في ظل موجة الحر الشديدة التي تؤثر على المملكة، مما يزيد الطلب على استخدام مكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية المختلفة، مما يضع ضغوطاً على شبكة الكهرباء الوطنية.
وتدعو الشركة المواطنين والمشتركين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، لتفادي أي أعطال أو انقطاعات محتملة، مع التأكيد على جاهزية الكوادر الفنية للتعامل مع أي طارئ يطرأ على الشبكة الكهربائية.
