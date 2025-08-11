  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الكهرباء الوطنية: الحمل الكهربائي في الأردن يصل إلى 4700 ميغاوات الاثنين

2025-08-11 03:17:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن الحمل الكهربائي الأقصى في المملكة بلغ مساء اليوم الساعة الثامنة مساءً تقريباً ، حوالي 4700 ميغاوات، وسط ارتفاع في درجات الحرارة والتي بلغت 37 درجة مئوية.
ويأتي هذا الحمل الكهربائي في ظل موجة الحر الشديدة التي تؤثر على المملكة، مما يزيد الطلب على استخدام مكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية المختلفة، مما يضع ضغوطاً على شبكة الكهرباء الوطنية.
وتدعو الشركة المواطنين والمشتركين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، لتفادي أي أعطال أو انقطاعات محتملة، مع التأكيد على جاهزية الكوادر الفنية للتعامل مع أي طارئ يطرأ على الشبكة الكهربائية.

