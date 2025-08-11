  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترامب يعلق على محاولة احتلال غزة: تذكروا 7 أكتوبر

2025-08-11 03:17:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الإفصاح بشكل مباشر عما إذا كان يدعم خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، مذكراً في الوقت ذاته بأحداث السابع من أكتوبر، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي.
وقال الموقع إن تصريحات ترامب بدت كأنها تأييد لحجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة زيادة الضغط العسكري على حماس.
وقال ترامب في مقابلة مع الموقع: "لدي شيء واحد أقوله: تذكروا 7 أكتوبر، تذكروا 7 أكتوبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.
وأضاف أن حماس "لن تطلق سراح الرهائن في الوضع الحالي"، معتبراً أن "الحصول على الرهائن سيكون أمراً صعباً".
وتأتي تصريحات ترامب في وقت يواجه فيه الهجوم الإسرائيلي المخطط على غزة معارضة من بعض القادة العسكريين الإسرائيليين، الذين يحذرون من أن العملية قد تعرض حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر.
وتواجه خطة إسرائيل العسكرية انتقادات دولية متزايدة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، إلا أن ترامب قال إنه يفضل عدم التدخل، مشيراً إلى أن على إسرائيل أن تتصرف "بالطريقة التي تراها مناسبة".
