محافظ المفرق: تأمين سكن لأسرة تضررت بسقوط سقف منزلها

محافظ المفرق: تأمين سكن لأسرة تضررت بسقوط سقف منزلها
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر محافظ المفرق فراس أبو الغنم تأمين سكن لأسرة تضرر منزلها جراء سقوط السقف في منطقة منشية الغياث بلواء الرويشد نتيجة الرياح القوية التي ضربت المنطقة مساء اليوم الاثنين.
وقال أبو الغنم، إن سقوط سقف البيت المصنوع من الزينكو تسبب بإصابة 3 أشخاص إصابات طفيفة تم نقلهم إلى مستشفى الرويشد الحكومي لتلقي العلاج، مشيرا الى أن المحافظة تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم للأسرة المتضررة وضمان سلامتها.
