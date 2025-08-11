محافظ المفرق: تأمين سكن لأسرة تضررت بسقوط سقف منزلها

وقال أبو الغنم، إن سقوط سقف البيت المصنوع من الزينكو تسبب بإصابة 3 أشخاص إصابات طفيفة تم نقلهم إلى مستشفى الرويشد الحكومي لتلقي العلاج، مشيرا الى أن المحافظة تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم للأسرة المتضررة وضمان سلامتها.

