محافظ المفرق: تأمين سكن لأسرة تضررت بسقوط سقف منزلها

2025-08-11 03:17:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر محافظ المفرق فراس أبو الغنم تأمين سكن لأسرة تضرر منزلها جراء سقوط السقف في منطقة منشية الغياث بلواء الرويشد نتيجة الرياح القوية التي ضربت المنطقة مساء اليوم الاثنين.


وقال أبو الغنم، إن سقوط سقف البيت المصنوع من الزينكو تسبب بإصابة 3 أشخاص إصابات طفيفة تم نقلهم إلى مستشفى الرويشد الحكومي لتلقي العلاج، مشيرا الى أن المحافظة تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم للأسرة المتضررة وضمان سلامتها.

