سلطة العقبة توقّع 16 اتفاقية لتوفير 310 فرص تدريبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 16 اتفاقية تعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، تستهدف توفير 310 فرص تدريبية للباحثين عن عمل في المدينة.وتهدف هذه الاتفاقيات التي وقعت في أسبوع الشباب العالمي وفي إطار رؤية السلطة الاستراتيجية 2024-2028، الى تمكين الشباب ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال إيجاد بيئة تدريبية عملية تمنح المتدربين فرصة لاكتساب المهارات الفنية والتقنية المتقدمة، وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة الشركات والمؤسسات، ويعزز فرصهم في الحصول على وظائف دائمة مستقبلاً.



وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة "شادي رمزي" المجالي خلال توقيعه الاتفاقيات أن هذه المبادرة تعكس التزام السلطة بدعم وتمكين الشباب الأردني من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وتنفيذ برامج عملية تسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وتحد من البطالة، وردم الفجوة بين المهارات المكتسبة في التعليم والمهارات المطلوبة في سوق العمل.



وقال المجالي، إن السلطة تسعى الى توفير 900 فرصة عمل خلال العام الحالي ضمن برنامج التدريب في بيئة العمل الذي يشكل منصة فاعلة لتحفيز الشركات على استضافة المتدربين وإكسابهم الخبرة اللازمة للانخراط في سوق العمل، لافتاً إلى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح المبادرة في تمكين الشباب من أداء المهام المتعلقة بمهن حديثة ومتخصصة وتواكب احتياجات سوق العمل.



وثمن المجالي جهود الشركاء كافة من الشركات والمؤسسات، وفريق مديرية دعم التشغيل في السلطة على جهودهم المبذولة في تنفيذ وإنجاح هذا البرنامج.



وأعرب ممثلو الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج عن تقديرهم لجهود سلطة العقبة في إطلاق برنامج التدريب والتأهيل في بيئة العمل، مؤكدين أن التجارب السابقة أثبتت فاعلية البرنامج في رفد سوق العمل بكفاءات مدربة وقادرة على الإسهام المباشر في تطوير الأداء المؤسسي.



وأشاروا إلى أن البرنامج لا يقتصر على تلبية احتياجات الشركات الحالية فحسب، بل يسهم أيضاً في بناء قاعدة بشرية مؤهلة لمتطلبات المستقبل، خصوصاً في قطاعات تشهد نمواً متسارعاً.

من جانبه، أوضح مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي أن الاتفاقيات تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، تشمل السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي والمختبرات الطبية والمستشفيات، مؤكداً أن هذا التنوع يضمن إتاحة الفرص أمام مختلف التخصصات والمهارات.



وأضاف النابلسي، إن فترة التدريب التي تمتد لعدة أشهر، تمنح المتدربين فرصة للتعرف على بيئة العمل الفعلية وحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، فيما تتيح لأصحاب العمل اختبار كفاءة المتدربين قبل اتخاذ قرار التعيين النهائي، وذلك بإشراف مباشر من سلطة العقبة.



ويشمل البرنامج إضافة إلى التدريب الفني مهارات حياتية وشخصية تعزز الثقة بالنفس، والقدرة على التكيف، والعمل بروح الفريق، إضافة إلى تأهيل المتدربين في اللغة الإنجليزية لتعزيز قدرتهم على المنافسة محلياً وإقليمياً.



ويتضمن البرنامج إدماج المتدربين في الضمان الاجتماعي، وتقاسم الأجور بين السلطة والشركات خلال فترة التدريب.



وسيتم في نهاية الشهر الأول من التدريب، توقيع عقود عمل لمدة عام بين الشركات والمتدربين الذين ينجحون في اجتياز متطلبات البرنامج، ما يفتح أمامهم باب الاستقرار الوظيفي والانخراط الفعلي في سوق العمل.