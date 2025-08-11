حوارية عن التغطية الإعلامية المستجيبة للمساواة بين الجنسين بمعهد الإعلام الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم معهد الإعلام الأردني اليوم الاثنين جلسة حوارية استضاف خلالها المدير العام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز المبيضين تناولت الجلسة موضوع "التغطية الإعلامية المستجيبة للمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية".



وتأتي هذه الحوارية في إطار سلسلة من الجلسات التي يعقدها المعهد، بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن برنامج التدريب على الإعلام المستجيب للنوع الاجتماعي، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية في مجال الاتصال الإعلامي.



وقالت المبيضين إن التغطية الصحفية المراعية للمساواة بين الجنسين تشكل عنصرًا أساسيًا في بناء إعلام شامل يعكس تنوع المجتمع ويعزز قيم العدالة الاجتماعية، من خلال تقديم النساء والرجال بصورة متوازنة في المحتوى الإعلامي.



وأكدت أهمية تنويع المصادر الخبرية، وتمثيل النساء كخبيرات وقيادات، والوصول إلى المناطق النائية، وتسليط الضوء على قضايا النوع الاجتماعي باعتبارها قضايا مجتمعية لا تخص النساء فقط، بل تدمج قضايا المرأة والرجل كعنصرين فاعلين في المجتمع وكأُسرٍ تواجه تحديات تتطلب حلولًا.



وأشارت إلى أن وكالة الأنباء الأردنية تتبنى سياسات تحريرية تُعزز التغطية الصحفية للنوع الاجتماعي، والتي تعتمد في تجربتها على الكفاءة والمهنية، وتكافؤ الفرص في التعيين، والتأهيل، والسفر، وتقلد المناصب، والتشاركية في اتخاذ القرارات، دون تمييز بين الصحفيين والصحفيات، حيث يكون الحد الفاصل هو إثبات الحضور والجدارة، ليتاح لهم التقدم والوصول إلى مواقع قيادية تبدأ من قيادة الفريق، مرورًا بقيادة الدائرة، وصولًا إلى قيادة المؤسسة.



وأوضحت المبيضين أن التغطية الصحفية المراعية للمساواة بين الجنسين لا تقتصر على نقل الخبر فحسب، بل تسهم أيضًا في تشكيل وعي الجمهور تجاه قضايا المرأة والعدالة الجندرية، من خلال طرح قضاياها بلغة إعلامية منصفة ومحايدة تراعي الأدوار المناطة بالمرأة.



ودعت إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات التحريرية، سواء في اختيار المصادر أو المواضيع أو زوايا التغطية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الإعلامية على برامج متخصصة في قضايا النوع الاجتماعي.



وأشارت الى أهمية تعزيز تمثيل النساء في مواقع القرار الإعلامي وسكرتارية التحرير، لضمان تنوع وجهات النظر وتوسيع نطاق التغطية لقضايا المرأة والعدالة الاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية.



ودعت المبيضين العاملين في المجال الإعلامي إلى التخصص في مجالات عملهم لتحقيق التميز والخبرة، ليكونوا مرجعًا موثوقًا ومصدرًا معرفيًا مؤكدة أهمية اكتساب لغة ثانية تدعم مجالات العمل، ومواكبة التطور الرقمي.



وفي نهاية الجلسة، أعربت المبيضين عن تقديرها للدور الذي يضطلع به معهد الإعلام الأردني في تعزيز المهنية في المجال الإعلامي، وتسليط الضوء على موضوعات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيدة بالشراكة بين المعهد ووكالة الأنباء الأردنية في رسم صورة إعلامية وطنية تتسم بالمصداقية والموضوعية، وتخدم قضايا المجتمع بمسؤولية.