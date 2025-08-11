  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الزرقاء.. بحث التعاون بين غرفة التجارة والبلدية

2025-08-11 03:17:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، مع رئيس لجنة إدارة البلدية، المهندس خالد الخشمان، التحديات التي تواجه القطاع التجاري في المدينة لوضع الحلول لها، بما يضمن بيئة أعمال أكثر حيوية وازدهاراً لخدمة أهل الزرقاء ودعم القطاع التجاري فيها.


وخلال اللقاء، جرى الاتفاق على وضع خطة لحل المعيقات التي تواجه تجار الزرقاء، تشتمل على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والغرفة، ووضع دليل إرشادي لإجراءات الترخيص وتيسير المعاملات في البلدية، والعمل على تفعيل برنامج لربط البلدية والغرفة مع جهات يلزم مراجعتها للحصول على الترخيص، إضافة إلى حل مشكلة الأتوبارك، وإيجاد سبل لتحفيز الترخيص وتقسيط الرسوم، وتنفيذ مبادرات مشتركة للنهوض بالأسواق في الزرقاء.

