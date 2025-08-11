الزرقاء.. بحث التعاون بين غرفة التجارة والبلدية
وخلال اللقاء، جرى الاتفاق على وضع خطة لحل المعيقات التي تواجه تجار الزرقاء، تشتمل على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والغرفة، ووضع دليل إرشادي لإجراءات الترخيص وتيسير المعاملات في البلدية، والعمل على تفعيل برنامج لربط البلدية والغرفة مع جهات يلزم مراجعتها للحصول على الترخيص، إضافة إلى حل مشكلة الأتوبارك، وإيجاد سبل لتحفيز الترخيص وتقسيط الرسوم، وتنفيذ مبادرات مشتركة للنهوض بالأسواق في الزرقاء.
