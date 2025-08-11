  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الإسترليني يتراجع أمام الدولار

الإسترليني يتراجع أمام الدولار

2025-08-11 03:17:07
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين، بنسبة 0.4 بالمئة أمام الدولار الأميركي وصولا إلى 1.3402دولار، بحسب التقارير المالية البريطانية.

وفي المقابل، سجل الإسترليني ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.22 بالمئة أمام اليورو، ليبلغ 1.1559 يورو.

بترا

