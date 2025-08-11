الإسترليني يتراجع أمام الدولار

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الإسترليني يتراجع أمام الدولار
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين، بنسبة 0.4 بالمئة أمام الدولار الأميركي وصولا إلى 1.3402دولار، بحسب التقارير المالية البريطانية.
وفي المقابل، سجل الإسترليني ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.22 بالمئة أمام اليورو، ليبلغ 1.1559 يورو.
بترا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إيطاليا: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها
انقطاع تام للكهرباء في وسط وجنوب العراق
قرية المعطن في الطفيلة.. وجهة سياحية على مسار درب الأردن
"بوما" تخسر سباق المنافسة أمام "أديداس" و"نايكي"
Attackers Abusing Proofpoint and Intermedia Link Wrapping to Deliver Phishing Payloads: Cloudflare
تأرجح الأسهم الأمريكية والأوروبية وتحولها إلى التراجع