15 مدينة عراقية تحتل صدارة أعلـى حـرارة فـي العـالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونشرت‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬بلاسيرفيل‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬المختصة‭ ‬برصد‭ ‬أحوال‭ ‬الطقس‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬أغسطس‭ ‬جدولا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬منطقة‭ (‬جميعها‭ ‬مدن‭ ‬عراقية‭) ‬سجلت‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬بالحرارة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭).‬

وتصدرت‭ ‬البصرة‭ ‬منطقة‭ ‬المطار‭ ‬بـ52‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬تليها‭ ‬الناصرية،‭ ‬والبصرة‭ (‬الحسين‭)‬،‭ ‬والسماوة،‭ ‬والعمارة،‭ ‬ثم‭ ‬الرفاعي‭ ‬في‭ ‬الناصرية،‭ ‬ثم‭ ‬مطار‭ ‬النجف،‭ ‬ثم‭ ‬كربلاء،‭ ‬ثم‭ ‬علي‭ ‬الغربي،‭ ‬ثم‭ ‬مطار‭ ‬بغداد،‭ ‬تليها‭ ‬هيت‭ ‬في‭ ‬الأنبار،‭ ‬ثم‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الكوت،‭ ‬تليها‭ ‬بدرة،‭ ‬ثم‭ ‬الديوانية،‭ ‬ثم‭ ‬عين‭ ‬التمر‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬بدرجة‭ ‬حرارة‭ ‬بلغت‭ ‬48.8‭ ‬مئوية‭.‬

وفي‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬تجاوزت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬العراقية‭ ‬نصف‭ ‬درجة‭ ‬الغليان‭ (‬50.3‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭) ‬وسجلت‭ ‬إحدى‭ ‬عشرة‭ ‬منطقة‭ ‬عراقية‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬المناطق‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬التصدر‭ ‬المتكرر‭ ‬للمدن‭ ‬العراقية‭ ‬مؤشرا‭ ‬مقلقا‭ ‬على‭ ‬تفاقم‭ ‬آثار‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ضعف‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬والتحديات‭ ‬المزمنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬والخدمات‭. ‬ويطالب‭ ‬خبراء‭ ‬البيئة‭ ‬بضرورة‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬مناخية‭ ‬عاجلة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للفئات‭ ‬الضعيفة،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬معدلات‭ ‬الإجهاد‭ ‬الحراري‭ ‬وتأثيراته‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬