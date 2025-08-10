15 مدينة عراقية تحتل صدارة أعلـى حـرارة فـي العـالم

15 مدينة عراقية تحتل صدارة أعلـى حـرارة فـي العـالم
ونشرت محطة «بلاسيرفيل» الأمريكية المختصة برصد أحوال الطقس يوم 8 أغسطس جدولا من 15 منطقة (جميعها مدن عراقية) سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم (خلال آخر 24 ساعة).
وتصدرت البصرة منطقة المطار بـ52 درجة مئوية، تليها الناصرية، والبصرة (الحسين)، والسماوة، والعمارة، ثم الرفاعي في الناصرية، ثم مطار النجف، ثم كربلاء، ثم علي الغربي، ثم مطار بغداد، تليها هيت في الأنبار، ثم الحي في الكوت، تليها بدرة، ثم الديوانية، ثم عين التمر في كربلاء بدرجة حرارة بلغت 48.8 مئوية.
وفي 13 من يوليو الماضي تجاوزت درجة الحرارة في محافظة البصرة العراقية نصف درجة الغليان (50.3 درجة مئوية) وسجلت إحدى عشرة منطقة عراقية أخرى ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم.
ويعد هذا التصدر المتكرر للمدن العراقية مؤشرا مقلقا على تفاقم آثار التغير المناخي في البلاد، ولا سيما في ظل ضعف البنى التحتية والتحديات المزمنة في قطاع الطاقة والخدمات. ويطالب خبراء البيئة بضرورة تبني سياسات مناخية عاجلة، وتوسيع المساحات الخضراء، وتوفير الحماية للفئات الضعيفة، وخاصة مع ازدياد معدلات الإجهاد الحراري وتأثيراته على الصحة العامة وجودة الحياة في العراق.
