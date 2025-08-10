  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قد يؤدي إلى فـشــل القــلـب.. تحذير من مسكن آلام يستعمله الملايين

2025-08-10 07:03:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬دواء‭ ‬‮«‬البريغابالين‮»‬،‭ ‬المسكن‭ ‬للآلام،‭ ‬الذي‭ ‬يوصف‭ ‬لملايين‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بفشل‭ ‬القلب‭. ‬و«البريغابالين‮»‬‭ ‬دواء‭ ‬مضاد‭ ‬للنوبات،‭ ‬ويوصف‭ ‬لمرضى‭ ‬الألم‭ ‬العصبي‭ ‬المزمن،‭ ‬والقلق،‭ ‬والمصابين‭ ‬بالصرع،‭ ‬ويسكن‭ ‬الألم‭ ‬عبر‭ ‬منع‭ ‬إشارات‭ ‬الألم‭ ‬التي‭ ‬تنتقل‭ ‬عبر‭ ‬الدماغ‭ ‬والحبل‭ ‬الشوكي‭. ‬وكشف‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬كولومبيا‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬بنيويورك‭ ‬أن‭ ‬الدواء‭ ‬قد‭ ‬يسهم‭ ‬أو‭ ‬يفاقم‭ ‬الإصابة‭ ‬بفشل‭ ‬القلب،‭ ‬وخاصة‭ ‬لدى‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬بنسبة‭ ‬48‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بفشل‭ ‬القلب‭ ‬كانت‭ ‬أعلى‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬تاريخ‭ ‬مع‭ ‬مرض‭ ‬القلب،‭ ‬إذ‭ ‬رفع‭ ‬البريغابالين‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بفشل‭ ‬القلب‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬85‭ ‬بالمائة‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬الباحثين‭ ‬قاموا‭ ‬بتحليل‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬246‭ ‬ألف‭ ‬مريض،‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬65‭ ‬و89‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬وكان‭ ‬جميع‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرضى‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬مزمن‭ ‬غير‭ ‬مرتبط‭ ‬بالسرطان،‭ ‬وليس‭ ‬لديهم‭ ‬تاريخ‭ ‬مع‭ ‬فشل‭ ‬القلب‭. ‬

وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬الدراسة‭ ‬دخل‭ ‬1470‭ ‬مريضا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بفشل‭ ‬القلب‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أنه‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬1000‭ ‬شخص‭ ‬يتناولون‭ ‬‮«‬البريغابالين‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬ست‭ ‬حالات‭ ‬إضافية‭ ‬لفشل‭ ‬القلب‭ ‬سنويا‭ ‬مقارنة‭ ‬بمن‭ ‬لا‭ ‬يتناولون‭ ‬الدواء‭. ‬وخلص‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬‮«‬البريغابالين‮»‬‭ ‬هم‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬بضعف‭ ‬1‭.‬5‭ ‬للإصابة‭ ‬بفشل‭ ‬القلب‭. ‬وفشل‭ ‬القلب‭ ‬هو‭ ‬حالة‭ ‬يصبح‭ ‬فيها‭ ‬القلب‭ ‬ضعيفا‭ ‬جدا،‭ ‬أو‭ ‬متيبسا‭ ‬وعاجزا‭ ‬عن‭ ‬ضخ‭ ‬الدم‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الجسم‭. ‬ويعتبر‭ ‬فشل‭ ‬القلب‭ ‬حالة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬ترى‭ ‬عادة‭ ‬لدى‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬النوبات‭ ‬القلبية،‭ ‬وهي‭ ‬أكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬السن‭.‬

