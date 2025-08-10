قد يؤدي إلى فـشــل القــلـب.. تحذير من مسكن آلام يستعمله الملايين

قد يؤدي إلى فـشــل القــلـب.. تحذير من مسكن آلام يستعمله الملايين
وأظهرت الدراسة أن مخاطر الإصابة بفشل القلب كانت أعلى لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع مرض القلب، إذ رفع البريغابالين مخاطر الإصابة بفشل القلب إلى نسبة 85 بالمائة. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الباحثين قاموا بتحليل بيانات أكثر من 246 ألف مريض، تتراوح أعمارهم بين 65 و89 عاما، على مدى أربع سنوات. وكان جميع هؤلاء المرضى يعانون من ألم مزمن غير مرتبط بالسرطان، وليس لديهم تاريخ مع فشل القلب.
وخلال السنوات الأربع التي استغرقتها الدراسة دخل 1470 مريضا إلى المستشفى بفشل القلب. ووجد الباحثون أنه مقابل كل 1000 شخص يتناولون «البريغابالين» كانت هناك حوالي ست حالات إضافية لفشل القلب سنويا مقارنة بمن لا يتناولون الدواء. وخلص الباحثون إلى أن المرضى الذين يتناولون «البريغابالين» هم أكثر عرضة بضعف 1.5 للإصابة بفشل القلب. وفشل القلب هو حالة يصبح فيها القلب ضعيفا جدا، أو متيبسا وعاجزا عن ضخ الدم بفعالية في جميع أنحاء الجسم. ويعتبر فشل القلب حالة طويلة الأمد ترى عادة لدى الناجين من النوبات القلبية، وهي أكثر شيوعا بين كبار السن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دخول 214 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 4565 طناً إلى قطاع غزة
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي.. فما منافعه للإنسانية؟
سويسرا تدرس زيادة شراء الأسلحة الأميركية لتخفيف الرسوم الجمركية