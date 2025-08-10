سويسرا تدرس زيادة شراء الأسلحة الأميركية لتخفيف الرسوم الجمركية

MENAFN - Al-Bayan) ">قال وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر الأحد إنه "منفتح" على طلب شراء مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة في مسعى لخفض الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.

تسعى الحكومة السويسرية إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة بعد فشل وفد سويسري أرسل إلى العاصمة الأميركية في تجنيب البلاد رسوما جمركية بنسبة 39 بالمئة، وصفها مدراء الشركات بأنها "سيناريو رعب".

وقال فيستر في تصريح لوكالة كيستون إيه تي إس السويسرية المحلية، إن "المشتريات العسكرية مهمة للعلاقات مع الولايات المتحدة".

وأضاف "مع ذلك، علينا في المقام الأول إيجاد سبيل للنقاش مع الأميركيين" لمحاولة الدفع قدما بالعلاقات.

صدمت الحكومة السويسرية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البلد الثري الواقع بقسمه الأكبر في جبال الألب ستُفرض عليه واحدة من أعلى التعرفات الجمركية، في إطار رسوم جديدة على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول دخلت الخميس حيّز التنفيذ.

تهدّد التعرفات قطاعات كاملة من الاقتصاد السويسري الذي يعتمد على الصادرات، خصوصا صناعة الساعات والآلات الصناعية، بالإضافة إلى الشوكولاتة والجبن.

وتبدي شركات سويسرية قلقها حيال استفادة منافسين في اقتصادات غنية أخرى من ميزة على حسابها، مع تفاوض الاتحاد الأوروبي واليابان على تعرفات بنسبة 15 بالمئة، فيما حصلت بريطانيا على معدل يبلغ 10 بالمئة.

تقول سويسرا إن هناك فائضا كبيرا لصالح الولايات المتحدة في ميزان الخدمات التجارية وإن معظم السلع الصناعية الأميركية تدخل سويسرا بدون أي رسوم جمركية.

وشدّد فيستر على أن الحكومة قررت عدم إعادة النظر في عقد سويسرا الحالي لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 إيه من الصانع الأميركي لوكهيد مارتن.

لكنه لفت إلى أن "قضية السعر الثابت تتطلب حلا".

وتخوض سويسرا والولايات المتحدة مفاوضات بشأن السعر النهائي لمقاتلات إف-35 إيه التي تقرر شراؤها لاستبدال الأسطول السويسري المتقادم.

وتسعى وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية لتحميل الجانب السويسري تكاليف إضافية، لكن برن تقول إنها تتمسك بالسعر المتفق عليه البالغ أكثر من ستة مليارات فرنك سويسري (7,4 مليارات دولار).

في يونيو 2021 تم اختيار المقاتلة إف-35 إيه المستخدمة في سلاح الجو الأميركي والعديد من الدول الأوروبية، لتحل محل طائرات يوروفايتر من صنع "إيرباص" الأوروبية وإف/إيه-18 سوبر هورنت من صنع "بوينغ" الأميركية ورافال من صنع "داسو" الفرنسية.

وتعتمد سويسرا منذ زمن مبدأ الحياد علما بأن لديها واحدا من الجيوش الأفضل تجهيزا والتجنيد فيها إلزامي.