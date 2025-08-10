  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

2025-08-10 08:07:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم The Domain Square حفل تخريج الفوج الخامس من طلبة جامعة الحسين التقنية وكان يوم مميز جمع الخريجين وعائلاتهم وأصدقاءهم في أجواء احتفالية مليئة بالفرح والاعتزاز.
ومن لحظة المسير المهيبة، إلى تكريم المتفوقين، إلى ابتسامات الخريجين ودموع الفخر في عيون ذويهم، كان The Domain Square شاهدًا على قصص نجاح استثنائية ستواصل رسم المستقبل بخطى واثقة.
نحن في The Domain نؤمن بأن كل حلم يبدأ بخطوة، وكل خطوة تبدأ من مكان يؤمن بأصحابها. فخورون باحتضان هذه اللحظة التي ستبقى خالدة في ذاكرة الجميع .

