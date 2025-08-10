  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اكتشاف أكثر من 1300 حالة إصابة بحمى شيكونغونيا في الصين خلال أسبوع

2025-08-10 06:07:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تم تسجيل أكثر من 1300 حالة إصابة جديدة بحمى شيكونغونيا في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين خلال أسبوع، وهو نصف العدد الذي تم تسجيله في الأسبوع السابق.
أفاد بذلك اليوم، مركز مقاطعة قوانغدونغ لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وجاء في بيان المركز: "وفي الفترة من 3 أغسطس 2025 إلى 9 أغسطس 2025، تم الإبلاغ عن 1387 حالة إصابة جديدة بحمى شيكونغونيا في المقاطعة".
يُشار إلى أنه لم تُسجَّل أي حالات إصابة خطيرة أو وفيات بسبب هذا المرض. وتم تسجيل معظم حالات الإصابة في مدينة فوشان (1212)، بينما سُجلت 103 حالات في قوانغتشو.
وقال كانغ مين، كبير خبراء الوقاية من الأمراض المعدية في مركز مقاطعة قوانغدونغ لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الحمى الجديدة التي تم الإبلاغ عنها في المقاطعة أظهر "اتجاهًا هبوطيًا مستمرًا".
وأطلقت مدينة فوشان هذا الأسبوع حملة شاملة لمكافحة حمى شيكونغونيا. وشهدت الحملة قيام سكان فوشان بتطهير المدينة من المياه الراكدة والقمامة، التي تشكل بؤرًا خصبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض.
في وقت سابق، تم الإبلاغ عن 2892 حالة إصابة جديدة بحمى شيكونغونيا في مقاطعة قوانغدونغ في الفترة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس. تم اكتشاف معظم الحالات، 2770 حالة، في مدينة فوشان.

