التدريب المهني: بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونيا للعام التدريبي 2025-2026

التدريب المهني: بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونيا للعام التدريبي 2025-2026
عمان 10 آب (بترا)- أعلنت مؤسسة التدريب المهني فتح باب استقبال طلبات القبول والتسجيل للتخصصات المهنية الأكثر طلبا في سوق العمل من العام التدريبي 2025–2026، اعتبارا من يوم غد الاثنين، عبر المنصة الإلكترونية الرسمية:
وحثت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، جميع الطلاب والطالبات من خريجي امتحان الثانوية العامة ومن حملة شهادة الدبلوم والجامعيين الباحثين عن عمل ومن لم يستكملوا دراستهم والراغبين في اكتساب مهارات مهنية وتقنية تمكنهم من دخول سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، للالتحاق ببرامج المؤسسة المقدمة في جميع معاهدها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة
وأكدت المؤسسة جاهزيتها لتقديم الدعم الفني للمتقدمين، من خلال المرشدين المهنيين المنتشرين في جميع معاهدها بالمحافظات، لمساعدة من يواجهون صعوبات في إتمام عملية التسجيل الرقمي، بهدف تسهيل انضمام الشباب والشابات إلى التخصصات المهنية التي تلبي تطلعاتهم وتعزز فرصهم في سوق العمل المحلي والإقليمي من خلال 32 معهدا تدريبيا منتشرا في جميع المحافظات.
وقامت المؤسسة بتخصيص رقم ساخن للإجابة على استفسارات الشباب والشابات الراغبين بالتسجيل، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني عبر قناة الواتساب على الرقم: 0798137070، لتوفير المساعدة الفورية والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بعملية التسجيل.
وأوضح مدير عام المؤسسة، الدكتور أحمد الغرايبة، أن خطوة التسجيل الإلكتروني تأتي استمرارا لجهود التحول الرقمي التي تنتهجها المؤسسة واستخدام أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف، إن المؤسسة تعمل على توفير بيئة تدريبية حديثة تسهل وصول المتدربين إلى خدمات التسجيل والدفع الإلكتروني وتساعد في بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة للمتدربين والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ما يعزز قدرة المؤسسة على تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح الغرايبة، أن المؤسسة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال المتدربين الجدد في البرامج التدريبية المتنوعة التي تشمل مختلف التخصصات المهنية والفنية، مؤكدا أن خطة القبول والتسجيل تعتمد كليا على التقديم الإلكتروني عبر الرابط المعتمد: ، الذي تم نشره على المنصات الرسمية ووسائل الإعلام لضمان وصول الإعلان إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة في جميع مناطق المملكة.
وأشار إلى أن خطة المؤسسة الاستراتيجية تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي المرحلة القادمة 2026 –2029، التي تركز على تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، ومواءمة برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، إلى جانب رفع كفاءة المدربين من خلال برامج التطوير المستمر وتحديث البنية التحتية والمعامل والمشاغل في معاهد التدريب لتكون بيئات جاذبة ومؤهلة بأحدث التقنيات.
وأضاف، إن المؤسسة مستمرة في توسيع برامج التدريب المهني والتقني وإعادة تأهيل المعاهد وتزويدها بالمعدات الحديثة لتواكب التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى تطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص التدريب العملي ورفع جاهزية الخريجين لسوق العمل.
وتعمل المؤسسة من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب التعاون المستمر مع المنظمات الدولية، على تصميم برامج تدريبية تركز على تزويد المتدربين بالمهارات العملية والتقنية اللازمة، بحيث تكون منتهية بالتشغيل وتهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية وغير تقليدية تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتدعم الاقتصاد الوطني وتنمي قدرات الشباب الباحثين عن فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد مدير القبول والتسجيل بالمؤسسة، الدكتور ضرار الرواشدة، أن الملتحقين ببرامج التدريب سيحصلون على شهادات معتمدة ومعترف بها محليا ودوليا مع تنوع البرامج التي تضمن حصول المتدربين على مهارات عملية وتقنية تلبي احتياجات سوق العمل.
وتؤكد المؤسسة أن البرامج التدريبية متاحة على مدار الساعة وتشرف عليها كوادر تدريبية ذات كفاءة عالية، مدعومة بمختبرات ومشاغل مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة، لضمان تقديم تدريب عملي وفعال يعزز فرص المتدربين في الحصول على فرص عمل حقيقية ومستدامة.
