التدريب المهني: بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونيا للعام التدريبي 2025-2026

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 10 آب (بترا)- أعلنت مؤسسة التدريب المهني فتح باب استقبال طلبات القبول والتسجيل للتخصصات المهنية الأكثر طلبا في سوق العمل من العام التدريبي 2025–2026، اعتبارا من يوم غد الاثنين، عبر المنصة الإلكترونية الرسمية:

وحثت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، جميع الطلاب والطالبات من خريجي امتحان الثانوية العامة ومن حملة شهادة الدبلوم والجامعيين الباحثين عن عمل ومن لم يستكملوا دراستهم والراغبين في اكتساب مهارات مهنية وتقنية تمكنهم من دخول سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، للالتحاق ببرامج المؤسسة المقدمة في جميع معاهدها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة

وأكدت المؤسسة جاهزيتها لتقديم الدعم الفني للمتقدمين، من خلال المرشدين المهنيين المنتشرين في جميع معاهدها بالمحافظات، لمساعدة من يواجهون صعوبات في إتمام عملية التسجيل الرقمي، بهدف تسهيل انضمام الشباب والشابات إلى التخصصات المهنية التي تلبي تطلعاتهم وتعزز فرصهم في سوق العمل المحلي والإقليمي من خلال 32 معهدا تدريبيا منتشرا في جميع المحافظات.

وقامت المؤسسة بتخصيص رقم ساخن للإجابة على استفسارات الشباب والشابات الراغبين بالتسجيل، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني عبر قناة الواتساب على الرقم: 0798137070، لتوفير المساعدة الفورية والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بعملية التسجيل.

وأوضح مدير عام المؤسسة، الدكتور أحمد الغرايبة، أن خطوة التسجيل الإلكتروني تأتي استمرارا لجهود التحول الرقمي التي تنتهجها المؤسسة واستخدام أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف، إن المؤسسة تعمل على توفير بيئة تدريبية حديثة تسهل وصول المتدربين إلى خدمات التسجيل والدفع الإلكتروني وتساعد في بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة للمتدربين والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ما يعزز قدرة المؤسسة على تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.

وأوضح الغرايبة، أن المؤسسة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال المتدربين الجدد في البرامج التدريبية المتنوعة التي تشمل مختلف التخصصات المهنية والفنية، مؤكدا أن خطة القبول والتسجيل تعتمد كليا على التقديم الإلكتروني عبر الرابط المعتمد: ، الذي تم نشره على المنصات الرسمية ووسائل الإعلام لضمان وصول الإعلان إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة في جميع مناطق المملكة.

وأشار إلى أن خطة المؤسسة الاستراتيجية تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي المرحلة القادمة 2026 –2029، التي تركز على تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، ومواءمة برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، إلى جانب رفع كفاءة المدربين من خلال برامج التطوير المستمر وتحديث البنية التحتية والمعامل والمشاغل في معاهد التدريب لتكون بيئات جاذبة ومؤهلة بأحدث التقنيات.

وأضاف، إن المؤسسة مستمرة في توسيع برامج التدريب المهني والتقني وإعادة تأهيل المعاهد وتزويدها بالمعدات الحديثة لتواكب التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى تطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص التدريب العملي ورفع جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وتعمل المؤسسة من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب التعاون المستمر مع المنظمات الدولية، على تصميم برامج تدريبية تركز على تزويد المتدربين بالمهارات العملية والتقنية اللازمة، بحيث تكون منتهية بالتشغيل وتهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية وغير تقليدية تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتدعم الاقتصاد الوطني وتنمي قدرات الشباب الباحثين عن فرص عمل مستدامة.

من جانبه، أكد مدير القبول والتسجيل بالمؤسسة، الدكتور ضرار الرواشدة، أن الملتحقين ببرامج التدريب سيحصلون على شهادات معتمدة ومعترف بها محليا ودوليا مع تنوع البرامج التي تضمن حصول المتدربين على مهارات عملية وتقنية تلبي احتياجات سوق العمل.

وتؤكد المؤسسة أن البرامج التدريبية متاحة على مدار الساعة وتشرف عليها كوادر تدريبية ذات كفاءة عالية، مدعومة بمختبرات ومشاغل مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة، لضمان تقديم تدريب عملي وفعال يعزز فرص المتدربين في الحصول على فرص عمل حقيقية ومستدامة.

--(بترا)

و ر /أ م/ أ أ

10/08/2025 12:28:48