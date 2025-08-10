  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
غارة إسرائيلية وسط خان يونس

2025-08-10 12:04:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الأحد غارة جوية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

