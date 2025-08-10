  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إصابة حرجة برصاص الاحتلال في مدينة أريحا

2025-08-10 12:04:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، خلال اقتحام مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على شاب في شارع قصر هشام وسط المدينة، ما أدى إلى إصابته في الجزء العلوي من جسده، ونقل إثرها لمستشفى أريحا الحكومي حيث وصفت حالته بالحرجة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة شوارع وأحياء في مدينة أريحا، وسط إطلاق الرصاص الحي.


