إصابة حرجة برصاص الاحتلال في مدينة أريحا

إصابة حرجة برصاص الاحتلال في مدينة أريحا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، خلال اقتحام مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على شاب في شارع قصر هشام وسط المدينة، ما أدى إلى إصابته في الجزء العلوي من جسده، ونقل إثرها لمستشفى أريحا الحكومي حيث وصفت حالته بالحرجة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة شوارع وأحياء في مدينة أريحا، وسط إطلاق الرصاص الحي.
