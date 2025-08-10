  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مئات المدعوين للامتحان التنافسي في الحكومة - أسماء

2025-08-10 12:04:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-تدعو وزارة الشباب، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وهيئة الأوراق المالية، ومؤسسة التدريب المهني، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودائرة الآثار العامة، وصندوق الحج، المذكورة أسماؤهم أدناه، لحضور الاختبار التنافسي.

