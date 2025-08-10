  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة - تفاصيل

2025-08-10 12:04:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تُعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بالصبغة العسكرية، من حملة شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح)، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية، ضمن برنامجي الدبلوم الشامل والبرنامج الفني، ووفق شروط محددة للعام الدراسي 2025/2026.

MENAFN10082025000208011052ID1109907529

