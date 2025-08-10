  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

2025-08-10 12:04:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة الكرك (مغذي الشمالي 1) اليوم الأحد، من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 6:00 مساءً.
المناطق المتأثرة:
المستشفى العسكري
كتيبة أبو حمور
بنك الائتمان العسكري
الثنية الصبحيات
مركز أمن المدينة


وأوضحت الشركة أن الانقطاع في المستشفى العسكري، كتيبة أبو حمور، وبنك الائتمان العسكري سيكون فقط لمدة نصف ساعة صباحًا (من 8:00 إلى 8:30) ونصف ساعة مساءً (من 18:00 إلى 18:30)، فيما سيكون الانقطاع في الثنية الصبحيات ومركز أمن المدينة من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 6:00 مساءً.


سبب الفصل: بناءً على طلب شركة الكهرباء الوطنية لإجراء أعمال صيانة.


وفي إعلان آخر، ذكرت الشركة أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن (مغذي الحوية) اليوم الأحد، من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا.


المناطق المتأثرة:
مزرعة عي
مزرعة البطوش
منطقة جلجول


سبب الفصل: أعمال صيانة على الخط وكهربة محطات جديدة.

