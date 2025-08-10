فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة الكرك (مغذي الشمالي 1) اليوم الأحد، من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 6:00 مساءً.المناطق المتأثرة:المستشفى العسكريكتيبة أبو حموربنك الائتمان العسكريالثنية الصبحياتمركز أمن المدينة



وأوضحت الشركة أن الانقطاع في المستشفى العسكري، كتيبة أبو حمور، وبنك الائتمان العسكري سيكون فقط لمدة نصف ساعة صباحًا (من 8:00 إلى 8:30) ونصف ساعة مساءً (من 18:00 إلى 18:30)، فيما سيكون الانقطاع في الثنية الصبحيات ومركز أمن المدينة من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 6:00 مساءً.



سبب الفصل: بناءً على طلب شركة الكهرباء الوطنية لإجراء أعمال صيانة.



وفي إعلان آخر، ذكرت الشركة أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن (مغذي الحوية) اليوم الأحد، من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا.



المناطق المتأثرة:

مزرعة عي

مزرعة البطوش

منطقة جلجول



سبب الفصل: أعمال صيانة على الخط وكهربة محطات جديدة.

