مادونا حنا فخورة بتجسيد ولادة بنت المستكفي
دمشق - هدى العبود
أقيم في دار الأوبرا بدمشق الخميس الماضي، الحفل الختامي من تحدي القراءة العربي بموسمه التاسع، وذلك بحضور وزير التربية د.محمد عبدالرحمن تركو وعدد من الوزراء، إلى جانب د.فوزان الخالدي ممثل مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمستشار عبدالحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق وتم تتويج الطالبة ناردين عيسى بلقب «بطل سورية» من خلال وزارة التربية.
وتضمن الحفل عرض مسرحية جسدت حياة الأميرة الأندلسية ولادة بنت المستكفي التي اشتهرت بالفصاحة والشعر في تلك الحقبة جسدتها على خشبة المسرح الممثلة مادونا حنا.
وفي لقاء خاص بـ «الأنباء» مع بطلة المسرحية مادونا حنا، قالت «حقيقة تجربة مميزة حاولنا أن نضع يدنا على أهمية القراءة والشعر وأهمية العلم، وكيف يمكن للقراءة ان تغير من شخصية الانسان منذ الصغر».
وتابعت: عندما لعبت دور ولادة بنت المستكفي الأميرة الأندلسية والشاعرة التي اشتهرت بالفصاحة والشعر شعرت بالفخر وبأهمية الدور المسند لي وأنا أقدم حضارة الأندلس.
وأضافت: لا أستطيع أن أصف سعادتي بالتصفيق وبردة فعل الجمهور وتميز المسرحية بتواجد «كورال وعازفين وممثلين شهدت لهم المحافل العربية والدولية بإبداعاتهم». المسرحية من تأليف وإخراج ريم شالاتي. وعن أعمالها الجديدة قالت إنها تخوض حاليا تجربة الكتابة لنصوص مسرحية وفيلم سينمائي قصير.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الحكومة العراقية تحيل 4 وزراء للقضاء بسبب شبهات
أكسيوس: ويتكوف سيجتمع مع رئيس وزراء قطر لبحث خطة إنهاء حرب غزة
الذهب الأصفر.. قصة صعود التمر المصري إلى العالمية
البنك المركزي يعلن عن بعثات دراسية - تفاصيل
مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة
اجتماع عربي طارئ اليوم لبحث القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة