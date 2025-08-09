مادونا حنا فخورة بتجسيد ولادة بنت المستكفي

دمشق - هدى العبود

أقيم في دار الأوبرا بدمشق الخميس الماضي، الحفل الختامي من تحدي القراءة العربي بموسمه التاسع، وذلك بحضور وزير التربية د.محمد عبدالرحمن تركو وعدد من الوزراء، إلى جانب د.فوزان الخالدي ممثل مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمستشار عبدالحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق وتم تتويج الطالبة ناردين عيسى بلقب «بطل سورية» من خلال وزارة التربية.

وتضمن الحفل عرض مسرحية جسدت حياة الأميرة الأندلسية ولادة بنت المستكفي التي اشتهرت بالفصاحة والشعر في تلك الحقبة جسدتها على خشبة المسرح الممثلة مادونا حنا.

وفي لقاء خاص بـ «الأنباء» مع بطلة المسرحية مادونا حنا، قالت «حقيقة تجربة مميزة حاولنا أن نضع يدنا على أهمية القراءة والشعر وأهمية العلم، وكيف يمكن للقراءة ان تغير من شخصية الانسان منذ الصغر».

وتابعت: عندما لعبت دور ولادة بنت المستكفي الأميرة الأندلسية والشاعرة التي اشتهرت بالفصاحة والشعر شعرت بالفخر وبأهمية الدور المسند لي وأنا أقدم حضارة الأندلس.

وأضافت: لا أستطيع أن أصف سعادتي بالتصفيق وبردة فعل الجمهور وتميز المسرحية بتواجد «كورال وعازفين وممثلين شهدت لهم المحافل العربية والدولية بإبداعاتهم». المسرحية من تأليف وإخراج ريم شالاتي. وعن أعمالها الجديدة قالت إنها تخوض حاليا تجربة الكتابة لنصوص مسرحية وفيلم سينمائي قصير.

