السعودية تعزي لبنان بوفاة أفراد بالجيش وتشيد بجهوده لبسط السيادة على جميع أراضي البلاد

2025-08-09 11:20:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 8 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم السبت عن خالص تعازيها للبنان جراء وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش اللبناني أثناء أداء مهامهم في جنوب لبنان.
وأشادت وزارة الخارجية السعودية في بيان بالجهود التي يبذلها الجيش لبسط سيادة الحكومة اللبنانية على أراضي البلاد كافة بما يضمن أمنها واستقرارها ويسهم في ازدهار لبنان وشعبه الشقيق معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتضامنها مع لبنان حكومة وشعبا. (النهاية)

ع ش / ه س ص


MENAFN09082025000071011013ID1109907496

