السعودية تعزي لبنان بوفاة أفراد بالجيش وتشيد بجهوده لبسط السيادة على جميع أراضي البلاد

السعودية تعزي لبنان بوفاة أفراد بالجيش وتشيد بجهوده لبسط السيادة على جميع أراضي البلاد
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 8 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم السبت عن خالص تعازيها للبنان جراء وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش اللبناني أثناء أداء مهامهم في جنوب لبنان.
وأشادت وزارة الخارجية السعودية في بيان بالجهود التي يبذلها الجيش لبسط سيادة الحكومة اللبنانية على أراضي البلاد كافة بما يضمن أمنها واستقرارها ويسهم في ازدهار لبنان وشعبه الشقيق معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتضامنها مع لبنان حكومة وشعبا. (النهاية)
ع ش / ه س ص
