رئيس جنوب إفريقيا يكشف عن اتصالات لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

رئيس جنوب إفريقيا يكشف عن اتصالات لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 8 (كونا) -- أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم السبت أنه "أجرى اتصالين متزامنين أحدهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والآخر مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محاولة جديدة لإرساء وقف إطلاق النار بين البلدين".
وقال رامافوزا في بيان اليوم أنه "مكالمته مع زيلينسكي جرت أمس الجمعة" وتابع قائلا "ناقشنا عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا" وأضاف "رحبت بالإحاطة التي قدمها زيلينسكي وأكدت دعم جنوب أفريقيا المستمر للمبادرات السلمية التي تنهي الحرب وما يرافقها من خسائر في الأرواح وتدمير للبنية التحتية".
وأوضح الرئيس الجنوب إفريقي أن "زيلينسكي أطلعه على مباحثاته مع القادة الأوروبيين وترامب بشأن تنسيق موقف مشترك مع جميع الشركاء" قائلا إن "موقف بلاده واضح وهو أن طريق السلام يجب أن يبدأ بوقف إطلاق النار" متهما في الوقت ذاته "الرئيس الروسي بإطالة أمد الحرب".
وكان رامافوزا قد أجرى خلال الأسبوع الماضي اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن مسعى أخير لوقف التعريفات الجمركية بنسبة 30 بالمئة على واردات جنوب أفريقيا. (النهاية)
