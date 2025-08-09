  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس جنوب إفريقيا يكشف عن اتصالات لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

2025-08-09 11:20:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 8 (كونا) -- أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم السبت أنه "أجرى اتصالين متزامنين أحدهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والآخر مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محاولة جديدة لإرساء وقف إطلاق النار بين البلدين".
وقال رامافوزا في بيان اليوم أنه "مكالمته مع زيلينسكي جرت أمس الجمعة" وتابع قائلا "ناقشنا عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا" وأضاف "رحبت بالإحاطة التي قدمها زيلينسكي وأكدت دعم جنوب أفريقيا المستمر للمبادرات السلمية التي تنهي الحرب وما يرافقها من خسائر في الأرواح وتدمير للبنية التحتية".
وأوضح الرئيس الجنوب إفريقي أن "زيلينسكي أطلعه على مباحثاته مع القادة الأوروبيين وترامب بشأن تنسيق موقف مشترك مع جميع الشركاء" قائلا إن "موقف بلاده واضح وهو أن طريق السلام يجب أن يبدأ بوقف إطلاق النار" متهما في الوقت ذاته "الرئيس الروسي بإطالة أمد الحرب".
وكان رامافوزا قد أجرى خلال الأسبوع الماضي اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن مسعى أخير لوقف التعريفات الجمركية بنسبة 30 بالمئة على واردات جنوب أفريقيا. (النهاية)

