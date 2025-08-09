  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(الخدمة المدنية) يعلن اصدار دفعة ترشيح جديدة غدا الاحد

2025-08-09 11:20:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 8 (كونا) -- اعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم السبت اصدار دفعة ترشيح جديدة غدا الأحد ستشمل عددا من المؤهلين للترشيح لأول مرة من المسجلين في نظام التوظيف المركزي بما في ذلك من استكملوا إجراءات تسجيلهم خلال الفترة الأخيرة (91).
وقال الديوان في بيان على منصة (اكس) ان هذه الترشيحات تأتي تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية حيث تم اعتماد أن الأولوية تمنح بالترشيح للعمل بالجهات الحكومية للمسجلين المؤهلين للترشيح لأول مرة ممن لم يسبق لهم الترشح من قبل.
واوضح البيان ان الترشيحات الجديدة تشمل ايضا عددا من حملة شهادات الثانوية العامة فما دون لشغل وظائف محددة في بعض الجهات الحكومية.
واكد استمرار الديوان بمواصلة إصدار دفعات ترشيح جديدة خلال شهر سبتمبر المقبل ستشمل المسجلين الذين سبق لهم رفض الترشيح وذلك وفقا لخطط احتياجات مختلف الجهات الحكومية.
وذكر البيان انه سيتم فور استكمال إجراءات الترشيح إبلاغ المرشحين برسائل نصية دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية. (النهاية)

