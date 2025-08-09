403
(الخدمة المدنية) يعلن اصدار دفعة ترشيح جديدة غدا الاحد
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 8 (كونا) -- اعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم السبت اصدار دفعة ترشيح جديدة غدا الأحد ستشمل عددا من المؤهلين للترشيح لأول مرة من المسجلين في نظام التوظيف المركزي بما في ذلك من استكملوا إجراءات تسجيلهم خلال الفترة الأخيرة (91).
وقال الديوان في بيان على منصة (اكس) ان هذه الترشيحات تأتي تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية حيث تم اعتماد أن الأولوية تمنح بالترشيح للعمل بالجهات الحكومية للمسجلين المؤهلين للترشيح لأول مرة ممن لم يسبق لهم الترشح من قبل.
واوضح البيان ان الترشيحات الجديدة تشمل ايضا عددا من حملة شهادات الثانوية العامة فما دون لشغل وظائف محددة في بعض الجهات الحكومية.
واكد استمرار الديوان بمواصلة إصدار دفعات ترشيح جديدة خلال شهر سبتمبر المقبل ستشمل المسجلين الذين سبق لهم رفض الترشيح وذلك وفقا لخطط احتياجات مختلف الجهات الحكومية.
وذكر البيان انه سيتم فور استكمال إجراءات الترشيح إبلاغ المرشحين برسائل نصية دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية. (النهاية)
