شراكة استراتيجية لدعم التملك السكني وتمكين المواطنين"بريق" تتعاون مع "التسهيلات" لتقديم حلول تمويلية مبتكرة

2025-08-09 11:20:09
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‮ «‬بريق‮»‬‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬مع شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ (‬ BCFC ‭)‬،‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬حصرية‭ ‬ومُيسّرة‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬ضمن‭ ‬مشاريعها‭ ‬العقارية،‭ ‬وذلك بأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬وإجراءات‭ ‬موافقة‭ ‬مبسّطة‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ودعم‭ ‬التملك‭ ‬السكني‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭.‬

جرى‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مبيعات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بريق‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬بوجيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بريق‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬بوخوة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬بوجيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بريق‮»‬‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬مسكن‭ ‬يناسب‭ ‬تطلعاتهم،‭ ‬عبر‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مرنة‭ ‬وبشروط‭ ‬ميسرة‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التزامنا‭ ‬ببناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬متكاملة‭ ‬وتوفير‭ ‬سكن‭ ‬عصري‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬بوخوة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬خبرتنا‭ ‬التمويلية‭ ‬وتميز‭ ‬‮«‬بريق‮»‬‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭. ‬ستوفر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬خيارات‭ ‬تمويلية‭ ‬ذكية‭ ‬تُسرّع‭ ‬عملية‭ ‬التملك‭ ‬السكني،‭ ‬وتدعم‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬السكني‭ ‬للمواطنين‮»‬‭. ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬اضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لجهود‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الاسكان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والرفاه‭ ‬السكني‭ ‬للمواطنين‭. ‬

