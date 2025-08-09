شراكة استراتيجية لدعم التملك السكني وتمكين المواطنين"بريق" تتعاون مع "التسهيلات" لتقديم حلول تمويلية مبتكرة
أعلنت شركة «بريق» الرائدة في مجال التطوير العقاري، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة البحرين للتسهيلات التجارية ( BCFC )، لتقديم حلول تمويلية حصرية ومُيسّرة للراغبين في امتلاك وحدات سكنية ضمن مشاريعها العقارية، وذلك بأسعار تنافسية وإجراءات موافقة مبسّطة. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الشركة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم التملك السكني للأسر البحرينية.
جرى توقيع مذكرة التفاهم في مركز مبيعات شركة «بريق»، وذلك بحضور كل من السيد يوسف محمد بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة بريق والسيد عبدالله عبدالرزاق بوخوة الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات، إلى جانب مسؤولين عن كلا الطرفين.
وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف محمد بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة «بريق»: «نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز دورنا في دعم التنمية المستدامة وتمكين المواطنين من امتلاك مسكن يناسب تطلعاتهم، عبر حلول تمويلية مرنة وبشروط ميسرة. وتعكس هذه الخطوة التزامنا ببناء مجتمعات متكاملة وتوفير سكن عصري يتلاءم مع احتياجات الأسر البحرينية».
من جانبه، أكد السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوة الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية: «نفخر بهذا التعاون الذي يجمع بين خبرتنا التمويلية وتميز «بريق» في التطوير العقاري. ستوفر هذه الشراكة خيارات تمويلية ذكية تُسرّع عملية التملك السكني، وتدعم رؤية البحرين في تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين». تعد هذه الشراكة اضافة نوعية لجهود دعم قطاع الاسكان الاجتماعي في مملكة البحرين، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والرفاه السكني للمواطنين.
