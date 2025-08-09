رسميا .. الهلال السعودي يعلن ضم نونيز - فيديو

خبرني - أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين -السبت- التعاقد مع المهاجم داروين نونيز قادما من ليفربول بطل إنجلترا.

وقال الهلال عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "داروين نونيز هلاليا لثلاثة أعوام". وبدوره، قال ليفربول إن "بوسعه التأكيد أن داروين نونيز قد أكمل انتقاله الدائم إلى الهلال".

وانضم نونيز لاعب أوروغواي إلى ليفربول في 2022 قادما من بنفيكا البرتغالي، ومنذ ذلك الحين، شارك في 143 مباراة مع ليفربول وسجل 40 هدفا.