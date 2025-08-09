رسميا .. الهلال السعودي يعلن ضم نونيز - فيديو
خبرني - أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين -السبت- التعاقد مع المهاجم داروين نونيز قادما من ليفربول بطل إنجلترا.
وقال الهلال عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "داروين نونيز هلاليا لثلاثة أعوام". وبدوره، قال ليفربول إن "بوسعه التأكيد أن داروين نونيز قد أكمل انتقاله الدائم إلى الهلال".
وانضم نونيز لاعب أوروغواي إلى ليفربول في 2022 قادما من بنفيكا البرتغالي، ومنذ ذلك الحين، شارك في 143 مباراة مع ليفربول وسجل 40 هدفا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: ويتكوف سيجتمع مع رئيس وزراء قطر لبحث خطة إنهاء حرب غزة
لماذا تكثف الشركات المتعثرة استثماراتها في "البتكوين"؟
مان يونايتد يبرم صفقات بالملايين ويطرد مئات الموظفين
مذكرة تفاهم بين لجام للرياضة وسرج للاستثمار الرياضي لدعم نمو القطاع الرياضي في المملكة
رسميا.. برشلونة يودع صفقة النصر
الاتحاد الأوروبي يقترح فرض قيود على إسرائيل بسبب غزة