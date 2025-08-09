علماء روس يبتكرون شبكة عصبية لتعزيز حماية البيانات من التسريبات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) طوّر علماء من جامعة أومسك التقنية الحكومية في روسيا نموذجًا مبتكرًا لشبكة عصبية يهدف إلى حماية البيانات الشخصية والسرية من التسريبات، من خلال نظام مصادقة يعتمد على التعرف الصوتي مع مراعاة التغيرات الطبيعية في نبرة الصوت وحالته وفقًا للوضع النفسي للمستخدم.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن النظام الجديد يأتي استجابة لتنامي تهديدات الأمن السيبراني، حيث شهد الربع الأول من عام 2025 نحو 801 مليون هجوم قرصنة على الشركات الروسية، بمعدل يزيد على مئة محاولة وصول غير مشروع إلى البيانات في الثانية الواحدة.

ويتيح النموذج المطور التحقق بدقة من هوية المستخدم عبر صوته، مع تعزيز الحماية ضد محاولات استنساخ كلمات المرور الصوتية. ويتميز بقدرة أعلى على مقاومة التداخل الخارجي بفضل أنواع جديدة من الخلايا العصبية والترابطات الرياضية، كما تبلغ دقة التعرف فيه نسبة أفضل من النماذج المماثلة (احتمال الخطأ 2.1% مقابل 2.7%)، إضافة إلى أن كلمة المرور المولدة تصل إلى 1024 بت مقارنة بـ160 بت في النماذج التقليدية.

وأكد بافيل لوزنيكوف، نائب رئيس الجامعة للبحث والابتكار، أن النظام أُخضع لتجارب شملت التعرف على الصوت في ظروف مختلفة، مثل حالة الإرهاق أو التوتر أو النوم، لضمان دقة الأداء في جميع الأوضاع.

وأشار البيان إلى أن التقنية الجديدة يمكن أن تمتد مستقبلًا لتشمل أنماطًا بيومترية أخرى، مثل الكتابة اليدوية وملامح الوجه، في ظل توقعات بزيادة محاولات اختراق أنظمة القياسات الحيوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يستدعي تطوير حلول متقدمة لمواجهة هذه التهديدات.