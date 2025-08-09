الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم

403
الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاشت بلدية الحجاج بولاية مستغانم الجزائرية، صباح السبت، يوما حزينا بعد أن لفظ البحر جثث 3 أشخاص غرقوا في شاطئ "البهجة" المصنف ضمن المناطق الممنوعة من السباحة.
وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان إن فرق الغطس هرعت إلى عين المكان فور تلقي بلاغ عن الواقعة، وتمكنت من انتشال جثث الضحايا الثلاثة.
وأضافت أن أعمارهم تتراوح بين 14 و18 و63 سنة، ما يعكس تنوعا مؤلما في الفئات العمرية للضحايا.
وأفادت بأن تم نقل الجثث إلى مصلحة حفظ الموتى بالمستشفى، بينما باشرت المصالح الأمنية المختصة فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الحادث، لتحديد تفاصيل المأساة وكيفية وقوعها.
وجددت الحماية المدنية تحذيراتها للمصطافين بضرورة الالتزام الصارم بتعليمات السلامة وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة أو المصنفة كمناطق ممنوعة حفاظا على الأرواح.
روسيا اليوم
روسيا اليوم
