الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم

2025-08-09 03:11:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاشت بلدية الحجاج بولاية مستغانم الجزائرية، صباح السبت، يوما حزينا بعد أن لفظ البحر جثث 3 أشخاص غرقوا في شاطئ "البهجة" المصنف ضمن المناطق الممنوعة من السباحة.
وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان إن فرق الغطس هرعت إلى عين المكان فور تلقي بلاغ عن الواقعة، وتمكنت من انتشال جثث الضحايا الثلاثة.
وأضافت أن أعمارهم تتراوح بين 14 و18 و63 سنة، ما يعكس تنوعا مؤلما في الفئات العمرية للضحايا.
وأفادت بأن تم نقل الجثث إلى مصلحة حفظ الموتى بالمستشفى، بينما باشرت المصالح الأمنية المختصة فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الحادث، لتحديد تفاصيل المأساة وكيفية وقوعها.
وجددت الحماية المدنية تحذيراتها للمصطافين بضرورة الالتزام الصارم بتعليمات السلامة وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة أو المصنفة كمناطق ممنوعة حفاظا على الأرواح.
