فيديو - مجموعة من الكلاب تلاحق طفلاً في عين الباشا .. وغياب واضح للبلدية ودورها

2025-08-09 03:11:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات مرعبة لهجوم عدد من الكلاب الضالة على طفل في لواء عين الباشا.
ويُظهر الفيديو الكلاب وهي تطارد الطفل الهارب من هول الموقف، في حادثة أثارت موجة استياء وغضب بين الأهالي الذين طالبوا بضرورة التحرك الفوري لمعالجة الظاهرة.
ويشهد هذا الموقع بين الحين والآخر حوادث مشابهة لهجوم الكلاب على المواطنين، في ظل غياب أي تدخل فعّال من البلدية أو الجهات المختصة لوضع حد لهذه المشكلة التي تهدد سلامة الأهالي، لا سيما الأطفال وكبار السن.
ودعا سكان المنطقة إلى تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة وتطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدين أن هذه الحوادث أصبحت تشكل خطراً دائماً على حياتهم وأمنهم الشخصي.


MENAFN09082025000208011052ID1109907137

