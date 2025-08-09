403
فيديو - مجموعة من الكلاب تلاحق طفلاً في عين الباشا .. وغياب واضح للبلدية ودورها
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات مرعبة لهجوم عدد من الكلاب الضالة على طفل في لواء عين الباشا.
ويُظهر الفيديو الكلاب وهي تطارد الطفل الهارب من هول الموقف، في حادثة أثارت موجة استياء وغضب بين الأهالي الذين طالبوا بضرورة التحرك الفوري لمعالجة الظاهرة.
ويشهد هذا الموقع بين الحين والآخر حوادث مشابهة لهجوم الكلاب على المواطنين، في ظل غياب أي تدخل فعّال من البلدية أو الجهات المختصة لوضع حد لهذه المشكلة التي تهدد سلامة الأهالي، لا سيما الأطفال وكبار السن.
ودعا سكان المنطقة إلى تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة وتطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدين أن هذه الحوادث أصبحت تشكل خطراً دائماً على حياتهم وأمنهم الشخصي.
