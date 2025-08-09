  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية

2025-08-09 03:11:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعلن مجلس التعليم العالي عن فتح باب الترشيح لشغل منصب كل من: رئيس جامعة اليرموك، ورئيس جامعة الطفيلة التقنية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 10-8-2025، وحتى يوم الخميس الموافق 14-8-2025، ويشترط فيمن يرغب بالترشح لإشغال هذا المنصب أن تتوفر فيه الشروط الآتية استناداً لأحكام قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته:
أن يكون أردني الجنسية.
أشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.
ألا يكون عضواً في مجلس التعليم العالي.
على من يرغب بالترشح لشغل منصب رئيس جامعة اليرموك تعبئة (النموذج الموحد للبيانات الأساسية للمرشحين الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة)، ويرسل النموذج الموحد والسيرة الذاتية للمرشح لأمانة سر مجلس التعليم العالي إلكترونياً فقط على البريد الإلكتروني
([email protected] ).
وعلى من يرغب بالترشح لشغل منصب رئيس جامعة الطفيلة التقنية تعبئة (النموذج الموحد للبيانات الأساسية للمرشحين الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة)، ويرسل النموذج الموحد والسيرة الذاتية للمرشح لأمانة سر مجلس التعليم العالي إلكترونياً فقط على البريد الإلكتروني
([email protected] ).
كما قرر مجلس التعليم العالي اعتماد آلية تعيين رئيس الجامعة وفقاً لما يلي:
أولاً: تعيين لجنة الاختيار والإعلان عن الشاغر
يشكل مجلس التعليم العالي لجنة اختيار رئيس الجامعة من ثلاثة أعضاء على أن يكون أحد الأعضاء من مجلس أمناء الجامعة المعنية، ويتم طرح إعلان الشاغر لمدة أسبوع على موقع وزارة التعليم العالي وموقع الجامعة المعنية.
ثانياً: دراسة الطلبات المقدمة من المرشحين (خمسة أيام عمل بعد استلام الطلبات)
تقوم اللجنة بدراسة الطلبات لجميع المتقدمين حيث يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة وبشكل منفرد بتصنيف المتقدمين إلى (قوي أو ضعيف أو خاضع للمناقشة).
تجتمع اللجنة لاختيار أفضل خمسة عشر متقدماً ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ المتقدمين الذين لم يجتازوا هذه الخطوة عبر البريد الإلكتروني.
ثالثاً: إعلام المرشحين المنتقلين للمرحلة التالية (خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغهم بالبريد الإلكتروني)
تقوم اللجنة بإبلاغ المرشحين المنتقلين للمرحلة الثالثة ويطلب منهم إعداد فيديو قصير (مدته 3 دقائق) خلال خمسة أيام يشرح فيه توجهه في إدارة الجامعة خلال السنوات الأربع القادمة.
رابعاً: مراجعة فيديوهات المرشحين (خمسة أيام عمل)
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بمراجعة الفيديوهات منفرداً قبل اجتماع اللجنة.
يصنف أعضاء اللجنة فرادى الفيديوهات المقدمة إلى قوي أو ضعيف أو قيد النظر.
تجتمع اللجنة للتشاور والبت في الطلبات التي تتطلب مزيداً من النقاش لتحديد ما إذا كانت ستقبل ثم تقوم اللجنة بالاتفاق على القائمة النهائية (5 مرشحين على الأكثر).
خامساً: المرحلة النهائية (عشرة أيام عمل)
يُمنح المرشحون المختارون أسبوعاً للتحضير للمرحلة النهائية حيث يحتاج المرشح لهذه الفترة لإعداد نفسه لسيناريو محاكاة الرئيس، وللتحضير للتمرين المالي.
وتتم الخطوة الخامسة على جزئين:
الجزء الأول يتضمن المقابلات مع شركاء الجامعة من أصحاب العلاقة (Stake holders) وتهدف لإعطاء المرشح الفرصة لمعرفة المزيد عن الجامعة ومساعدته في الاستعداد للجزء الثاني.
الجزء الثاني: يتضمن عرضاً تقديمياً للارتباطات الخارجية للجامعة كما يراها المرشح وتهدف إلى قياس معرفته في الإدارة المالية والارتباطات الخارجية بالإضافة إلى صفاته القيادية، كما يتضمن سيناريو محاكاة الرئيس، والتمرين المالي، والمقابلة النهائية.
سادساً: المقابلة النهائية (يوم عمل)
يوزع رئيس اللجنة أسئلة المقابلة المعدة مسبقاً ونموذج التقييم على أعضاء اللجنة، ويقوم كل عضو في اللجنة بتعبئة النموذج قبل الدخول في مناقشة مع الآخرين، بما يشمل السيرة الذاتية ورسالة التغطية التي قدمها المرشح، والتغذية الراجعة عن كل مرشح من التمارين السابقة.
التوصية: (يوم عمل)
تعد اللجنة التقرير النهائي متضمناً التوصية بتعيين رئيس الجامعة وترفعه إلى مجلس التعليم العالي، ويطلب من المرشحين الذين وصلوا للمرحلة النهائية تقديم رسائل توصية من الجامعة/الجامعات التي عملوا بها، أو من مراجع أخرى إذا تعذر ذلك.

