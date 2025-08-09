  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

2025-08-09 03:11:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل أمس الجمعة 3900 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكانت الشركة اعلنت امس الجمعة عن جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.
وقال مديرها العام الدكتور سفيان البطاينة في بيان، إن الشركة وضمن خطط محددة ترفع جاهزيتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال موجة الحر، مشيرا الى أنه في مثل هذه الحالات تنفذ الشركة الخطط التشغيلية الملائمة وتتابع محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال الموجة.
وأشار إلى أن النظام الكهربائي في المملكة سواء في شبكة النقل أو التوليد رفع جاهزيته لمواجهة الطلب على الكهرباء، لافتا إلى أن الشركة استكملت برامج الصيانة الدورية والوقائية تدعمها استطاعة توليدية كافية لاستيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.


