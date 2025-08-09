  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

2025-08-09 03:11:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقش مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم السبت، مسودة تعليمات قبول العضوية بما يتوافق مع المستجدات، مكلفا المستشار القانوني بإجراء بعض التعديلات عليها.
وأطلع نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أعضاء المجلس على مخرجات لقائه بالنائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، مثمنًا تعاونه في إحالة منتحلي صفة الصحفي والإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، ومؤكدًا أهمية هذا التعاون في حماية المهنة ووقف الاعتداء عليها.
كما أطلع المومني المجلس على مخرجات لقائه بمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، حيث تم بحث سبل التعاون بما يخدم المؤسسات الإعلامية وأعضاء النقابة.
ووافق المجلس على إدراج تهاني روحي، وفرح النوباني، في سجل المؤازرين، وتحويل أوراقهما إلى لجنة العضوية لاستكمال إجراءات الموافقة.


