روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، إنّ قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون وسيعقد بشكل كبير الجهود الدولية لتهدئة منطقة الصراع.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت: إن تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط الإسرائيلية أمر مرفوض، وينذر بتفاقم الوضع المأساوي أصلا في القطاع الفلسطيني، ويحمل بوادر كارثة إنسانية، وسيعقد بشكل كبير الجهود الدولية لتهدئة منطقة الصراع، مع عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها".
