روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

2025-08-09 03:11:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، إنّ قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون وسيعقد بشكل كبير الجهود الدولية لتهدئة منطقة الصراع.
 وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت: إن تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط الإسرائيلية أمر مرفوض، وينذر بتفاقم الوضع المأساوي أصلا في القطاع الفلسطيني، ويحمل بوادر كارثة إنسانية، وسيعقد بشكل كبير الجهود الدولية لتهدئة منطقة الصراع، مع عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها".


