ولي العهد هنأ رئيس سنغافورة بالعيد الوطني لبلاده

ولي العهد هنأ رئيس سنغافورة بالعيد الوطني لبلاده
بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثارمان شانموجراتنام رئيس جمهورية سنغافورة الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية، ولجمهورية سنغافورة وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.
