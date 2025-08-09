إغلاق 5 مقالع حجرية مخالفة في عجلون

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إغلاق 5 مقالع حجرية مخالفة في عجلون
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت مديرية حماية البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة في محافظة عجلون، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 5 مقالع حجرية غير مرخصة منذ بداية العام الحالي.
وقال مدير مديرية البيئة في عجلون، المهندس إياس المومني، إن إغلاق هذه المقالع جاء ضمن الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها المديرية بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة والجهات المعنية، لمتابعة ما يعرف بالبؤر البيئية الساخنة، مشيرا إلى أن الإدارة الملكية لحماية البيئة حررت 124 مخالفة بيئية خلال هذه الجولات.
وأضاف أنه تم ضبط سائق صهريج مياه عادمة أثناء تفريغه الحمولة بين الغابات، وجرى تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكد حرص المديرية على تنفيذ الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تعزز الوعي البيئي، وتدعم الحفاظ على بيئة آمنة وسليمة للأجيال القادمة.
وقال مدير مديرية البيئة في عجلون، المهندس إياس المومني، إن إغلاق هذه المقالع جاء ضمن الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها المديرية بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة والجهات المعنية، لمتابعة ما يعرف بالبؤر البيئية الساخنة، مشيرا إلى أن الإدارة الملكية لحماية البيئة حررت 124 مخالفة بيئية خلال هذه الجولات.
وأضاف أنه تم ضبط سائق صهريج مياه عادمة أثناء تفريغه الحمولة بين الغابات، وجرى تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكد حرص المديرية على تنفيذ الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تعزز الوعي البيئي، وتدعم الحفاظ على بيئة آمنة وسليمة للأجيال القادمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترحيب خليجي بإعلان حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
روسيا تدين خطط الاحتلال لتوسيع عملياته العسكرية في غزة
انتهاء الانتفاع بالأراضي البعلية الموسمية
ولي العهد هنأ رئيس سنغافورة بالعيد الوطني لبلاده
Photoshop بذكاء اصطناعي متطور
كوت ديفوار المعارضة تتظاهر ضد ترشح الرئيس واتارا لولاية رابعة