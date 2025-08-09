  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إغلاق 5 مقالع حجرية مخالفة في عجلون

2025-08-09 10:07:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت مديرية حماية البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة في محافظة عجلون، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 5 مقالع حجرية غير مرخصة منذ بداية العام الحالي.
وقال مدير مديرية البيئة في عجلون، المهندس إياس المومني، إن إغلاق هذه المقالع جاء ضمن الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها المديرية بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة والجهات المعنية، لمتابعة ما يعرف بالبؤر البيئية الساخنة، مشيرا إلى أن الإدارة الملكية لحماية البيئة حررت 124 مخالفة بيئية خلال هذه الجولات.
وأضاف أنه تم ضبط سائق صهريج مياه عادمة أثناء تفريغه الحمولة بين الغابات، وجرى تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكد حرص المديرية على تنفيذ الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تعزز الوعي البيئي، وتدعم الحفاظ على بيئة آمنة وسليمة للأجيال القادمة.


MENAFN09082025000208011052ID1109906675

