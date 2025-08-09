  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رياضة.. حساب اليويفا على منصة إكس ينعي سليمان العبيد بيليه فلسطين

رياضة.. حساب اليويفا على منصة إكس ينعي سليمان العبيد بيليه فلسطين

2025-08-09 10:07:31
(MENAFN- Palestine News Network ) - PNN - نعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لاعب المنتخب الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ولقبه بـ"بيليه فلسطين".

وقال حساب "يويفا" الرسمي على منصة "إكس" مساء الجمعة: "وداعا سليمان العبيد، بيليه فلسطين".

واعتبر الحساب العبيد "موهبة منحت الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

وقتل الجيش الإسرائيلي سليمان العبيد (41 عاما)، الأربعاء الماضي، إثر استهدافه منتظري مساعدات جنوبي غزة.

وكان العبيد لاعبا بارزا في المنتخب الفلسطيني وخاض معه 24 مباراة دولية، وسجل هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

ومثل اللاعب الراحل أندية خدمات الشاطئ الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، ومركز شباب الأمعري في الضفة الغربية، ونادي غزة الرياضي، وسجل أكثر من 100 هدف خلال مشواره، ما جعله أبرز نجوم الكرة الفلسطينية.

ونال العبيد لقب "بيليه الفلسطيني" تقديرا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يعد من أعظم اللاعبين في التاريخ.

MENAFN09082025000205011050ID1109906671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث