مسيرة إسرائيلية تستهدف بـ4 صواريخ سيارة جنوبي لبنان

مسيرة إسرائيلية تستهدف بـ4 صواريخ سيارة جنوبي لبنان
وأظهر مقطع فيديو مصوّر بأن القصف أدى إلى تدمير السيارة بالكامل، فيما لم ترد حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا أو حالتهم إن وجدوا.
ويأتي هذا الهجوم وسط استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل خرقته لآلاف المرات منذ نهاية عام 2024.
