مسيرة إسرائيلية تستهدف بـ4 صواريخ سيارة جنوبي لبنان

2025-08-09 10:07:30
(MENAFN- Palestine News Network ) لبنان - PNN - استهدفت مسيّرة إسرائيلية، عصر اليوم السبت، سيارة بأربعة صواريخ بين بلدتي عيترون وعيناتا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في إطار مواصلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وأظهر مقطع فيديو مصوّر بأن القصف أدى إلى تدمير السيارة بالكامل، فيما لم ترد حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا أو حالتهم إن وجدوا.

ويأتي هذا الهجوم وسط استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل خرقته لآلاف المرات منذ نهاية عام 2024.

