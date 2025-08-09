جيم لوفيل وأبولو 13.. كيف تحول الفشل إلى أسطورة نجاح في تاريخ ناسا؟

في 8 أغسطس 2025، رحل عن عالمنا جيم لوفيل، أحد أعظم رواد الفضاء في التاريخ الأمريكي. رحل رجلٌ عاصر لحظات قمة التحدي والإصرار في برنامج الفضاء، وقاد واحدة من أشهر المهمات الفضائية التي تحولت من كارثة محتملة إلى قصة نجاح مدهشة عرفت بـ "الفشل الناجح".

من هو جيم لوفيل؟

يُعتبر جيمس أرتشر لوفيل الابن، المعروف باسم جيم لوفيل، واحدًا من أعظم رواد الفضاء في تاريخ وكالة ناسا والولايات المتحدة الأمريكية. وُلد في 25 مارس 1928 في مدينة كليفورد بولاية ويسكونسن الأمريكية، حيث نشأ في بيئة عسكرية متشددة عززت فيه روح الانضباط والشجاعة . التحق بأكاديمية البحرية الأمريكية وتخرج عام 1950، ليبدأ مسيرته كطيار مقاتل في البحرية الأمريكية، قبل أن يُختار ضمن الجيل الثاني من رواد الفضاء في ناسا عام 1962.

بداياته ومسيرته العسكرية

تميز لوفيل بمهارات طيرانية استثنائية، ما أهله للانضمام إلى برنامج الفضاء الأمريكي. خلال عمله كطيار مقاتل، برزت قدراته في القيادة والتخطيط، مما دفع وكالة ناسا إلى اختياره للمشاركة في مهام فضائية حرجة ومرموقة.

رحلاته الفضائية الأولى

كانت أولى مهام لوفيل الفضائية في برنامج جيميني، حيث شارك في مهمة جيميني 7 عام 1965 مع زميله فرانك بوردن، وقضى خلالها 14 يومًا في مدار الأرض، مثبتًا قدرة الإنسان على تحمل الفضاء لفترات طويلة . ثم شارك في مهمة جيميني 12 عام 1966، والتي كانت آخر مهمة ضمن البرنامج، وأجرى خلالها تدريبات على المشي في الفضاء.

في عام 1968، أصبح لوفيل أحد أول ستة أشخاص يطوفون حول القمر في مهمة أبولو 8 التاريخية، والتي كانت أول رحلة مأهولة تدور حول القمر، ما مهد الطريق لمهام الهبوط عليه وفقا لوكالة ناسا.

أبولو 13: الفشل الناجح

في أبريل 1970، قاد جيم لوفيل مهمة أبولو 13 التي كانت تهدف إلى الهبوط على سطح القمر. لكن بعد انفجار خزان الأكسجين في المركبة، تعرض الطاقم لخطر داهم أثناء وجودهم بعيدًا عن الأرض بحوالي 320,000 كيلومتر . رغم الموقف الحرج، أظهر لوفيل رباطة جأش استثنائية، وقاد فريقه بالتعاون مع مركز التحكم الأرضي لإدارة الأزمة، وإيجاد حلول مبتكرة نجحت في إنقاذ الطاقم والعودة بهم سالمين إلى الأرض، ما جعل المهمة مثالًا حيًا على "الفشل الناجح" وفقا لمجلة "People" الأمريكية.

ورافق جيمس لوفيل في مهمته الأشهر، أبولو 13، جون "جاك" سويجرت وفريد هايس، بهدف أن يكونوا ثالث فريق تابع لوكالة ناسا يهبط على سطح القمر.

لكن بعد 55 ساعة و55 دقيقة و4 ثوانٍ من الإقلاع، انفجر أحد خزانات الأكسجين وتعطل الآخر، ليدرك الطاقم الكارثة على بُعد 240 ألف ميل من الأرض. عندها أرسل لوفيل رسالته الشهيرة إلى مركز التحكم: "هيوستن، لقد واجهنا مشكلة".

على مدار ثلاثة أيام، خاض رواد الفضاء سباقًا مع الزمن وسط نقص حاد في المياه والطاقة وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون، قبل أن يعودوا بسلام إلى المحيط الهادئ بعد ستة أيام في الفضاء.

أشاد العالم بمهارة لوفيل وهدوئه تحت الضغط، ووصفت المهمة لاحقًا بـ "الفشل الناجح"، بفضل إبداع مهندسي ناسا وروادها. وقال شون دافي، القائم بأعمال مدير ناسا، إن "قوة لوفيل الهادئة وسرعة بديهته ساعدت على إنقاذ الطاقم، وأسهمت في توجيه مهام الوكالة المستقبلية".

أمضى لوفيل 715 ساعة في الفضاء قبل تقاعده عام 1973، وقد منحه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون وسام الحرية الرئاسي عام 1970، ثم منحه الرئيس بيل كلينتون وسام الشرف الفضائي للكونغرس عام 1995.

بعد مسيرته في ناسا، تولى عام 1975 منصب الرئيس التنفيذي لشركة باي-هيوستن لقطر السيارات، وشغل مناصب قيادية في شركات اتصالات، قبل أن يؤسس شركته الاستشارية "لوفيل كوميونيكيشنز". ورغم أن أبولو 13 كانت آخر مهامه، ولم تطأ قدماه القمر، فقد صرّح عام 2020 لصحيفة ميلووكي جورنال سنتينل: "أدركت أنني لم أهبط على القمر، لكن إعادة الطاقم من كارثة كانت انتصارًا من نوع آخر".

تزوج جيم لوفيل من مارغريت، وأنجبا أربعة أبناء. كان معروفًا بتواضعه وحرصه على الحفاظ على توازن بين حياته المهنية وشؤونه العائلية، كما عمل على نقل خبراته للجيل الجديد من رواد الفضاء.

ساهم لوفيل في تأليف كتاب "القمر الضائع" (Lost Moon) الذي يوثق تفاصيل مهمة أبولو 13 من منظوره الشخصي. وقد تم تحويل هذا الكتاب إلى فيلم سينمائي شهير عام 1995 تحت عنوان Apollo 13، حيث لعب الممثل توم هانكس دور جيم لوفيل .