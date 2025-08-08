فالفيردي يكشف عن خطط ألونسو للموسم الجديد

خبرني - كشف الأوروغواني فيدي فالفيردي، أحد قادة فريق ريال مدريد، عن تفاصيل مهمة تتعلق بخطط المدرب الجديد تشابي ألونسو والتحضيرات للموسم الجديد، مؤكداً أن الفريق يعمل بجد على جوانب تكتيكية معينة.

وقال فالفيردي في تصريحات نشرها النادي: "أشعر بالفخر لارتداء هذه القميص مجدداً وأن أكون أحد قادة الفريق، إنه الحلم الذي يراود أي طفل يحب كرة القدم، اليوم أعيش هذا الحلم وأستمتع به مع عائلتي، أحياناً يصعب علينا تصديقه، لكن الأهم هو أن نستمتع بكل لحظة كما لو كانت الأخيرة".

وتحدث فالفيردي عن فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي بدأت هذا الأسبوع، قبل انطلاق الدوري الإسباني في 19 أغسطس (آب) بمواجهة أوساسونا على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأوضح: "علينا استغلال كل حصة تدريبية، سواء صباحاً أو مساءً، إلى أقصى حد، نعلم أن هذه الفترة هي الوقود الذي سيحركنا طيلة الموسم، لاكتساب الطاقة والتركيز على ما يطلبه المدرب".

وأشار نجم خط الوسط إلى التغييرات التكتيكية التي يجريها المدرب الجديد تشابي ألونسو، الذي خلف كارلو أنشيلوتي، خصوصاً مع اقتراب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وأضاف: "نُركّز كثيراً على الجوانب التكتيكية، خاصة الضغط واللعب الجماعي، ولمس الكرة كثيراً بيننا لنتعرف أكثر على بعضنا البعض، انضم لاعبون جدد، ومررنا ببطولة في منتصف الطريق، لكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الانسجام، نحاول العمل على ذلك، سواء في الدفاع أو الهجوم".

وختم فالفيردي بالتأكيد على استعداد زملائه بدنياً: "الجميع أثبت أنه عمل جيداً خلال العطلة الصيفية، وهذا أمر مهم لتجنب الإصابات ولأن نكون في أفضل حال مع بداية الموسم، نحن سعداء بالعودة إلى التدريبات، وسننافس على جميع الألقاب هذا العام".