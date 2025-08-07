بنك الملابس الخيري يوزع أكثر من ستة آلاف قطعة ملابس في عيمة بالطفيلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقام بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، صالة ملابس متنقلة في قاعة بلدية عيمة بمحافظة الطفيلة، وذلك على مدار يومين، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة، وبمشاركة متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن.



‎وبحسب بيان للبنك، اليوم الخميس، تم خلال النشاط توزيع أكثر من 11850قطعة ملابس على 1185فرداً من الأسر العفيفة في المنطقة، حيث شملت الكسوة فئات عمرية مختلفة، وبأسلوب يراعي خصوصية وكرامة المستفيدين.



‎وتأتي هذه المبادرة، ضمن برنامج "ديرتنا"، أحد البرامج الميدانية التي ينفذها بنك الملابس الخيري للوصول إلى الأسر المحتاجة في المناطق النائية والمحرومة من مختلف محافظات المملكة.



‎ويقدم بنك الملابس الخيري خدماته من خلال صالتين ثابتتين في العاصمة عمّان ومحافظة الكرك، حيث يتم استقبال الأسر العفيفة وتقديم الكسوة المناسبة لها، بالاعتماد على التبرعات العينية التي يتم جمعها وفرزها وإعادة تصنيفها.



وقد تمكّن البنك حتى اليوم من خدمة أكثر من مليون و800 ألف فرد، وتوزيع ما يزيد عن 8 ملايين قطعة ملابس ضمن برامجه المتنوعة التي تشمل دعم منتفعي المعونة الوطنية، الجمعيات الخيرية، الأيتام، كبار السن، المرضى، والمقبلين على الزواج.