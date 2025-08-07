شؤون المرأة تؤكد أهمية إدماج النساء ذوات الإعاقة في برامج المجتمع المدني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أكدت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية إدماج النساء ذوات الإعاقة في البرامج والخطط والسياسات التي تنفذها منظمات المجتمع المدني، لضمان شمولية الجهود الوطنية في تمكين المرأة.



جاء ذلك، خلال كلمة ألقتها في ختام الورشة التدريبية الأخيرة، ضمن سلسلة ورشات عقدتها اللجنة منذ أيار الماضي، لبناء قدرات عضوات وأعضاء شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعه"، تحت عنوان "إدماج النساء ذوات الإعاقة في البرامج والخطط والسياسات لمنظمات شبكة مناهضة العنف ضد المرأة، بحسب بيان صادر عن اللجنة اليوم الخميس.



وأشارت علي، إلى حرص اللجنة على تعزيز قدرات أعضاء شبكة "شمعه" بشكل دوري، وبما يتماشى مع اهتماماتهم وأولوياتهم، باعتبارهم صلة الوصل مع المجتمعات المحلية، خاصة النساء، مبينة أن اللجنة تعمل على تمكين النساء بجميع فئاتهن، بما فيهن النساء ذوات الإعاقة، للوصول إلى حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور، انطلاقًا من أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020–2025 وخطتها التنفيذية للأعوام 2023–2025.



وبينت، أن هذا النوع من التدريب يسهم في إدماج النساء ذوات الإعاقة ضمن خطط وسياسات منظمات المجتمع المدني، خاصة أن أعضاء الشبكة يمثلون مختلف مناطق المملكة، مشيدة بالتعاون القائم بين اللجنة ولجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، ولجنة المرأة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز من جهود التمكين.



وأوضحت، أن اللجنة وضعت خطة عمل مشتركة مع لجنة المرأة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن سلسلة من الأنشطة، منها هذه الورشة الختامية، بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي يتناول تصميم البرامج التدريبية والموازنات وبيئات العمل المراعية لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة.



من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، العين آسيا ياغي، أن هناك إرادة سياسية قوية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنه رغم التقدم التشريعي المحقق، لا تزال هناك تحديات، أبرزها تفعيل هذه التشريعات على أرض الواقع، وضمان بيئات ملائمة وموازنات مراعية ودمج حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات والخطط.



ودعت ياغي إلى تعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي لا رعائي.



وتضمنت الورشة، جلسات تدريبية متخصصة، قدمت خلالها رئيسة لجنة المرأة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، روان بركات، تدريباً حول تصميم البرامج التدريبية الدامجة، فيما استعرض عضو اللجنة رامي زلوم الفرق بين النهج الرعائي والنهج الحقوقي، وقدمت عضو اللجنة نايفة الكردي جلسة عن اتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.



وفي ختام الورشة، وزعت الشهادات على المشاركات والمشاركين.



يُشار إلى أن الورشات التدريبية السابقة التي نظمتها "شؤون المرأة" لأعضاء الشبكة تناولت مواضيع متعددة، منها المتابعة والتقييم، والإدارة المالية، وإعداد مقترحات المشاريع، وكتابة التقارير والتواصل الفعال.



وتأسست شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعه" في عام 2008 بهدف تنسيق الجهود والتشبيك بين الجهات المعنية لمجابهة العنف ضد المرأة، وتضم في عضويتها نحو 100 من الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في جميع محافظات المملكة، وتعمل ضمن خطط تنفيذية تشاركية للحد من جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة.