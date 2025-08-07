  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
كوادر أمانة عمّان خارج العمل خلال موجة الحر حفاظًا على سلامتهم .. تفاصيل

2025-08-07 03:11:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن تعديل ساعات العمل الميداني لكوادرها، وذلك خلال موجة الحر التي تؤثر على المملكة.
حيث سيتم إيقاف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال موجة الحر في فترة الظهيرة، من الساعة الحادية عشرة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة عصرًا، فضلًا عن تأمينهم بأدوات السلامة العامة.
وسيكون دوام الشِّفت الصباحي من الساعة 6:30 ولغاية الساعة 11 صباحًا، وسيبدأ دوام الشِّفت المسائي من الساعة 4 ولغاية الساعة 9 مساءً، بينما سيكون دوام الشِّفت الليلي من الساعة 10 مساءً ولغاية الساعة 4 فجرًا.
وأكدت أمانة عمّان أن هذا التعديل المؤقت في ساعات العمل الميداني يهدف إلى ضمان سلامة كوادرها العاملة في الميدان، واستمرارية تقديم أفضل الخدمات لعمان ومواطنيها بكفاءة وفعالية.


MENAFN07082025000208011052ID1109900541

