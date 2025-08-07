  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القسام تدك موقع قيادة الاحتلال في محور موراغ بقذائف هاون

2025-08-07 03:11:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام إنها دكت بقذائف هاون من العيار الثقيل موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور موراغ جنوب مدينة خان يونس.

